DW Alman kanalında "Türkiye'de tatil yapamıyoruz çok pahalı" diyen gençlerin yalanları deşifre oldu! Dubai pozları ortaya çıktı
DW Alman kanalında "Tatile gidemeyen öğrenciler: İstanbul | "Bizim işimiz tatil yapanları izlemek" adlı belgesele röportaj veren bir grup genç üzerinden oluşturulmak istenen algı patladı. Almira Ortaç ve Ömer Semiz isimli gençler üzerinden Türkiye aleyhine kara propaganda yapmak isteyen kanal, gençleri konuşturup kurgu yaptı. Ancak gerçekler ortaya çıktı. Almira Ortaç'ın Dubai'den paylaştığı fotoğraflar oynanan oyunu deşifre etti. İşte haberin detayları...
Dijital medyada başlatılan algı operasyonları tükenmezken, ortaya atılan iddiaların gerçek yüzleri de bir bir meydana çıkıyor. Son olarak Alman kanalı olan DW'de "Tatile gidemeyen öğrenciler: İstanbul | "Bizim işimiz tatil yapanları izlemek" belgeseline röportaj veren bir grup genç, Türkiye'deki hayat pahalılığından ve öğrencilerin tatile gidememesinden dert yandı.
ALGI OPERASYONLARINA GENÇLERİ DAHİL ETTİLER
Youtube kanalında yayınlanan belgeselde konuşan öğrenciler, adeta algı operasyonları için kullanıldı.
Kanala verdiği röportajda gençlerin tatile gidecek paralarının ve imkanlarının bulunmadığını söyleyen Almira Ortaç isimli genç kız da diğer arkadaşları gibi bu çirkin oyuna dahil oldu.
"TÜRKİYE'DE TATİL YAPMAK ÇOK PAHALI"
Algı operasyonuna katılan Ortaç, video boyunca Türkiye içinde bile tatil yapmanın çok maliyetli olduğundan bahsetti. Ancak gençleri böyle bir provokasyona alet eden kirli oyunun gerçek yüzü ortaya çıktı.
Gençleri taraflı bir şekilde konuşturup algı oluşturmaya çalışan kanalın balonu da patlamış oldu.
Almira Ortaç gibi birçok genç, o röportajda konuşanlar arasında yerini aldı. Bunlardan biri de boş zamanlarında can kurtaran olarak çalışan Ömer Semiz oldu.
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