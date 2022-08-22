DW Alman kanalında "Türkiye'de tatil yapamıyoruz çok pahalı" diyen gençlerin yalanları deşifre oldu! Dubai pozları ortaya çıktı

Gençleri taraflı bir şekilde konuşturup algı oluşturmaya çalışan kanalın balonu da patlamış oldu.

Almira Ortaç gibi birçok genç, o röportajda konuşanlar arasında yerini aldı. Bunlardan biri de boş zamanlarında can kurtaran olarak çalışan Ömer Semiz oldu.