RTÜK lisansı almayan DW ve VOA’ya erişim engeli

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

RTÜK'ün kendilerine ilettiği lisans şartını yerine getirmeyen DW ve VOA'ya erişim engeli getirildi.

BAŞVURU YAPMAYACAKLARINI DUYURMUŞLARDI

RTÜK'ün Türkiye'de çevrimiçi faaliyet göstermek için gerekli olan izne başvurmaları için 72 saat süre tanıdğı Deutsche Welle (DW), Voice of America (VOA) lisans için başvuru yapmayacaklarını duyurmuştu.