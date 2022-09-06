Batı medyasında 6'lı masa paniği! Kemal Kılıçdaroğlu'na parmak salladılar: Geç kaldın hadi artık!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'den duydukları rahatsızlığı her fırsatta dile getiren ve uluslararası arenada Türkiye'yi zor durumda bırakmak için ellerinden geleni yapan batılı çevreler ümit bağladıkları HDP eklentili 6'lı masa projesiyle ilgili panik yaşıyor. Bu kez İngiliz BBC, isimsiz(!) CHP'li yöneticilerle röportaj yaptığını belirterek aday belirlenmesi konusunda geç kalındığı mesajını manşetlerine taşıdı ve söz konusu kişiler üzerinden 'Artık açıklanmalı' uyarısında bulundu.
Türkiye'de muhalefete açıktan destek veren, muhalefet medyasında da fon yağdıran Batılı ülkelerde Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday belirleyemeyen Kılıçdaroğlu ve ortaklarına mesaj niteliğinde telkinler gelmeye devam ediyor. Bu kez İngiliz BBC isimsiz(!) CHP'li yöneticilerle röportaj yaptığını belirterek aday belirlenmesi konusunda geç kalındığı mesajını manşetlerine taşıdı ve söz konusu kişiler üzerinden 'Artık açıklanmalı' telkininde bulundu.
SÖZDE PARTİ İÇİNDEKİ RAHATSIZLIĞI GÜNDEME GETİRDİLER AMA...
İngiliz BBC Türkçe Kılıçdaroğlu'nun "Uygun görürlerse adaylığa hazırım" açıklaması üzerine bir haber hazırlayarak CHP ve ortaklarına 'ne yapacaksanız acele edin' mesajı verdi.
CHP'de aday belirlenmesi konusundaki gecikmeden rahatsızlık olduğunu belirten haberde ismi verilmeyen CHP'li isimlerle yapılan mülakatlara yer verilerek Kılıçdaroğlu'na zamanın daraldığı hatırlatıldı.
BBC haberinde şu ifadeler yer aldı;
CHP'li bir parti yöneticisi, yeni seçim yasasının yürürlüğe gireceği Nisan ayından itibaren her an seçim olabileceğine işaret ederek artık adayın netleşmesi gerektiğini vurguluyor:
ORTAKLARIN DA SICAK BAKACAĞI MESAJIYLA ZEMİN OLUŞTURMA ÇABASI
Yine ismi verilmeden görüşme yapıldığı aktarılan diğer bir yönetici ise DEVA Partili bir isim oldu. Burada da masa ortaklarının ağzından 'Masaya getirir liderlere konuyu açarsa yüz yüze görüşülebilir" mesajı yer aldı;
"ARKA KAPIDAN DEĞİL YÜZ YÜZE YAPMASI LAZIM"
"Kemal Bey adaylığını bir şekilde masaya getireceğini ilan etmiş oldu. Kemal Bey bu niyetini ya doğrudan kendisi ya da partinin arka kapı diplomasisi olarak tanımlanmış unsurları üzerinden yapmazlarsa, partiler bunu kendi kendilerine tartışmazlar. CHP bu konuyu partiler arası diyalog zeminine taşımış değil. Biz de parti olarak olarak hiçbir ortamda bunu konuşmuş değiliz"
Aynı mesaj İYİ Parti üzerinden de verilirken masada konunun hem usul hem de aday ismi olarak gündeme gelmesi gerektiği vurgusu "Önce usul sonra aday" sözleriyle aktarıldı.
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