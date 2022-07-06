Gıda sanayiinde casus soruşturması! Türk şirketlere şantaj yaptığı ortaya çıktı | İşte o casusun kimlik oyunu
Son dakika haberleri... Türkiye’de gıda ve bakliyat alanında faaliyet gösteren sektör devi şirketlerin İran ile ihracat, ithalat, ürün tedariki gibi konularda hizmet aldığı İran orijinli şirketin İran asıllı sahibi Ali Aydın’ın Türk şirketlerin yasadışı yollardan elde ettiği ticari sır niteliğindeki bilgileri şantaj yaparak haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı.
Gıda sektöründe casusluk yapan zanlı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonla yakalandı. Zanlının ele geçirdiği veriler karşılığında para vermeyen şirketlerin sahiplerini İran'a sokmama ve ticari anlaşmalarını bitirme gibi tehditlerde bulunduğu ortaya çıktı.
İran orijinli "Sayeban Tejaret Movafagh Co" isimli şirketin İran asıllı daha sonradan Türk Vatandaşlığına geçen sahibi Ali Aydın, Türkiye'de hizmet sözleşmesi imzaladığı gıda ve bakliyat alanında faaliyet gösteren sektör devi şirketlerin yasadışı yollarla ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgeleri ve müşteri bilgilerini ele geçirdi. Bu bilgiler ile Türk firmalardan tehdit ve şantajla haksız kazanç elde etme girişiminde bulunan zanlı, Türk firmaların iş yaptığı İran İslam Cumhuriyetinde faaliyet gösteren özel sektör ve resmi kurumlarla da ticari sır niteliğindeki bilgileri paylaştı. Yapılan şikayet üzerine Ali Aydın takibe alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği operasyonla Ali Aydın evine yapılan operasyonla yakalandı.
KİMLİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ
Halit Turan'ın haberine göre İran İslam Cumhuriyeti vatandaşı olan Ali Aydın'ın soyadını değiştirmeden önceki adının Ali Haji Mohammad Jafari olduğu, Türkiye'ye geldikten bir süre sonra Türk vatandaşlığına geçerek soyadını Aydın olarak değiştirdiği tespit edildi.
SANAYİ CASUSLUĞU
Soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı. Şüpheli Ali Aydın'ın Türk şirketlerden yasadışı yollarla temin ettiği bilgileri servis ettiği gibi aynı zamanda bu bilgileri kullanarak Türk şirketlerden yüklü miktarda paralar talep ettiği belirlendi. Zanlının talep edilen parayı vermeyen şirketleri ise İran'da bir daha iş yaptırmama, şirket yetkililerini bir daha İran'a sokmama gibi tehditler yaptığı öğrenildi. Ali Aydın'ın evinde ve işyerinde yapılan aramalarda birçok şirkete ait çok sayıda matbu ve dijital veriye el konuldu.
VERİ KAYBI O ÜLKENİN EKONOMİSİNİ DE ETKİLİYOR
Sanayi casusluğu devlet destekli veya işletmelerin kendi imkanlarıyla belirli bir sektörde lider pozisyona gelebilmeleri amacıyla başvurulan bir yöntem. Bu yöntemle hedef alınan şirketler rekabet üstünlüğünü kaybederken ülkeleri de ekonomik açıdan zarar görüyor. Sektörde lider firmaların verilerinin çalınması, o şirketin bulunduğu ülke ekonomisini de olumsuz etkileyeceğinden, birçok ülke stratejik sektörlerde faaliyet gösteren sektör lideri konumundaki firmalarını casusluk faaliyetlerine karşı koruyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SON DAKİKA! Dolar kaç TL? Bugün dolar kuru ne kadar? Dolar kuru canlı fiyatlar ve güncel dolar yorumları
- 4C emekli maaş farkı yattı mı? 2022 Temmuz emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? Emekli memur maaşı ne kadar oldu?
- AÖL 3. dönem sınav tarihleri son dakika açıklandı! 2022 Açık lise 3. dönem sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- EYT'de son durum: Bakan Bilgin tarih vermişti! 3 formül ortaya çıktı! EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? Komisyon kuruluyor
- YÖKDİL/2 başvuru nasıl yapılır? 2022 YÖKDİL sınav ücreti ne kadar? YÖKDİL parası nereye, hangi bankaya yatırılacak?
- Canlı altın fiyatları: 6 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik gramı fiyatı kaç TL?
- Sirius yıldızı ne zaman çıkar? Sirius - Güneş kavuşumu burçları etkiler mi? 6 Temmuz Sirius - Güneş kavuşumu saat kaçta?
- Benzine zam geldi mi? 6 Temmuz benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste
- Arefe günü tatil mi? 8 Temmuz Cuma günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi?
- SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı?
- YKS SONUÇLARI BELLİ OLUYOR... YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Bekçilik sınav tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM ile Bekçilik sınav giriş yerleri yayınlandı mı?