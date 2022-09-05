MEB Okullar ne zaman açılacak 2022? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 1,2,3,4,5. sınıflar...
MEB Okullar ne zaman açılacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayının ilk haftasına geldiğimiz dönemde veliler ve öğrenciler okulların açılma takvimini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim takvimi duyurulmuştu. Peki, MEB Okullar ne zaman açılacak 2022? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 1,2,3,4,5. sınıflar...
MEB Okullar ne zaman açılacak 2022? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anaokulları ve 1. sınıflar uyum haftası nedeniyle okula 1 hafta önceden başlayacak. 2022-2023 eğitim yılı için hazırlıklarını tamamlayan öğrenci ve veliler okulların açılma tarihini merak ediyor. İşte, MEB Okullar ne zaman açılacak 2022? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 1,2,3,4,5. sınıflar...
YAZ TATİLİ KAÇ GÜN?
2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemi 17 Haziran'da başladı. 2022 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.
17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili 12 Eylül 2022 Pazartesi günü sona erecek ve 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlayacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
12 Eylül 2022 Pazartesi günü okullar açılacak. Okulların açılmasına 8 gün kaldı.
BAZI SINIFLAR ERKEN BAŞLAYACAK
İlkokula ilk kez başlayan öğrenciler ve anaokulu öğrencileri 5 Eylül Pazartesi günü okula başlayacak.
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
12 Eylül 2022 Pazartesi eğitim başlayacak.
14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak.
16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.
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