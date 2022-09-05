MEB Okullar ne zaman açılacak 2022? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anaokulları ve 1. sınıflar uyum haftası nedeniyle okula 1 hafta önceden başlayacak. 2022-2023 eğitim yılı için hazırlıklarını tamamlayan öğrenci ve veliler okulların açılma tarihini merak ediyor. İşte, MEB Okullar ne zaman açılacak 2022? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 1,2,3,4,5. sınıflar...