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Şehit ailelerinden Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: Bukalemun gibi her türlü kılığa giriyor

A Haber
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Giriş: 03.09.2022 15:43
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kanun Hükmünde Kararname ile kamudan uzaklaştırılanları görevlerine iade edeceğiz" sözlerine bir tepki de Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği'nden geldi. Kılıdaroğlu'nun açıklamalarını kınayan Dernek Başkanı Yaşar Gücenmez, "CHP lideri o hainler neden koruyor?" diye sordu.
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