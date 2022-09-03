03 Eylül 2022, Cumartesi
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Şehit ailelerinden Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: Bukalemun gibi her türlü kılığa giriyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kanun Hükmünde Kararname ile kamudan uzaklaştırılanları görevlerine iade edeceğiz" sözlerine bir tepki de Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği'nden geldi. Kılıdaroğlu'nun açıklamalarını kınayan Dernek Başkanı Yaşar Gücenmez, "CHP lideri o hainler neden koruyor?" diye sordu.