Kılıçdaroğlu’na bir üzücü haber daha! Bakan duyudu: HDPKK’nın büyükşehirlere eylem için gönderdiği terörist yakalandı

GEÇTİĞİMİZ OPERASYONU DA BU ŞEKİLDE DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlerle boy boy fotoğrafları çıkan ve milletvekilliği düşürüldükten sonra firar eden HDP'li Semra Güzel'in yakalandığını da "CHP liderini üzecek bir haber" diyerek duyumuştu.

Bakan Güzel'in yakalandığını duyurduğu paylaşımda, "Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" demişti.