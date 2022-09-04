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Kılıçdaroğlu'na bir üzücü haber daha! Bakan duyudu: HDPKK’nın büyükşehirlere eylem için gönderdiği terörist yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.09.2022 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022
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Kılıçdaroğlu’na bir üzücü haber daha! Bakan duyudu: HDPKK’nın büyükşehirlere eylem için gönderdiği terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Delil' kod adlı PKK'lı terörist Hüsamettin Tanrıkulu'nun İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Bakan Soylu, paylaşımında, "Sevgili Kılıçdaroğlu; Üzücü bir haber daha: HDPKK’nın, Lavrion Kampı'ndan Türkiye’ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı. Sadece savunduğun HDPKK’nın değil Yunanistan’ın da ilgiye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalandı.

"KILIÇDAROĞLU'NA BİR ÜZÜCÜ HABER DAHA"

Bakan Soylu, konuya ilişkin Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Kılıçdaroğlu; Üzücü bir haber daha: HDPKK'nın, Lavrion Kampı'ndan Türkiye'ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı. Sadece savunduğun HDPKK'nın değil Yunanistan'ın da ilgiye ihtiyacı var"

İSTANBUL'DA YAKAYI ELE VERDİ

Konuya ilişkin bir açıklama da İçişleri Bakanlığından yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda; Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve PKK/KCK'nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki *Delil* kod adlı *Hüsamettin Tanrıkulu*, İstanbul'da yakalandı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

GEÇTİĞİMİZ OPERASYONU DA BU ŞEKİLDE DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlerle boy boy fotoğrafları çıkan ve milletvekilliği düşürüldükten sonra firar eden HDP'li Semra Güzel'in yakalandığını da "CHP liderini üzecek bir haber" diyerek duyumuştu.

Bakan Güzel'in yakalandığını duyurduğu paylaşımda, "Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" demişti.

YUNANİSTAN PKK'YA GÖZ YUMUYOR

Yunan StarNEWS kanalının geçtiğimiz aylardaki haberinde yayımlanan görüntülerde, söz konusu kampın terör örgütünün eğitim üssü haline geldiğini ve Yunanistan'ın PKK'ya yuva olduğunu göz önüne sermişti.

Lavrion Kampı içerisinden çekilen görüntülerde, terör örgütü PKK'ya ait semboller ile teröristbaşı Öcalan'ın görsellerinin yer alıyor.

Kanalın bu kampta röportaj yaptığı ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçan kişilerin, terör örgütünün gençlik yapılanmalarında faaliyet gösterdiği ve terör suçlarından aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Lavrion Kampı'ndaki şahısların terör örgütünün gençlik yapılanmalarında faaliyet göstermiş olmaları ve halihazırda terör suçlarından aranma kayıtlarının bulunması, kampın PKK/KCK faaliyetleri doğrultusunda propaganda ve eğitim amacıyla kullanıldığını ortaya koydu.

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