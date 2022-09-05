Kabine Toplantısı sona erdi! Memur banka promosyonu ne kadar olacak? Sosyal konut projesi başvuruları... Dar gelirli borç silme... Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Kritik toplantıda ekonomiden dış politikaya kadar çok sayıda önemli konu ele alındı. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan kameralar karşısında alınan kararları açıklıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Yunanistan ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak bizim dengimiz olmadığı için muhatabımız değildir.

Salgın döneminde herkes içine kapatırken biz üretim, istihdam ve ihracatı artımak için çalıştık.

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