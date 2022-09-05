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Kabine Toplantısı sona erdi! Memur banka promosyonu ne kadar olacak? Sosyal konut projesi başvuruları... Dar gelirli borç silme... Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

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Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
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Kabine Toplantısı sona erdi! Memur banka promosyonu ne kadar olacak? Sosyal konut projesi başvuruları... Dar gelirli borç silme... Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi. Kritik toplantıda banka promosyonlarından sosyal konut projesinin detaylarına, dar gelirli vatandaşlarının borçlarının silinmesinden enflasyonla mücadeleye kadar çok sayıda önemli konu ele alındı. Başkan Erdoğan canlı yayında alınan kararları açıklıyor. Sosyal konut projesi başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Kritik toplantıda ekonomiden dış politikaya kadar çok sayıda önemli konu ele alındı. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan kameralar karşısında alınan kararları açıklıyor.

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BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Yunanistan ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak bizim dengimiz olmadığı için muhatabımız değildir.

Salgın döneminde herkes içine kapatırken biz üretim, istihdam ve ihracatı artımak için çalıştık.

Ayrıntılar geliyor

YÜKSEK ENFLASYONLA MÜCADELE

Kabinede ayrıca kredi kartı ve fatura borcu icraya düşenlerin borcunun silinmesi kararı sonrası atılacak yeni adımlar ele alındı. Yüksek enflasyonla mücadelede uygulanacak yeni kararlar da görüşüldü. Ayrıca Tarım Kredi marketlerde yapılan indirimlerin piyasaya etkisi, zincir marketlerdeki denetimler ve atılabilecek yeni adımlar değerlendirildi.

MİLYONLARCA MEMUR BEKLİYOR

Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ve memurlara ödenecek promosyon konusu da kabinede değerlendirilirdi. Banka promosyonlarının güncellenmesi ve merkezi düzenlemeler de toplantıdaki başlıklar arasında yer aldı.

HAZIRLIK ÖDENEĞİ NE KADAR OLACAK?

12 Eylül'de başlayacak eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile öğretmenlere ödenecek öğretim yılı hazırlık ödeneği konusu da ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN BALKANLARA GİDİYOR

Başkan Erdoğan'ın bu hafta başlayacak üç günlük Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan turunun yanı sıra Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi ve BM Genel Kurulu toplantıları da ele alındı.

DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIN BORÇLARININ SİLİNMESİ

Dar gelirliye ekonomik destek sağlayacak hamleler uzun süredir Hükümetin gündeminde. Yeni yasama yılının açılması ile de icralık, hacizlik olmuş bazı borçların silinmesine dair yasal bir düzenleme gerçekleşecek.

HANGİ BORÇLAR SİLİNECEK?

Yapılacak çalışma kapsamında elektrik, doğal gaz, su gibi sözleşmeden kaynaklı borçların silinmesi planlanıyor.

TARİHİ SOSYAL KONUT PROJESİNDE SON GÜNLER

13 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat açıklayacağı ucuz sosyal konut projesiyle ilgili de son durumun değerlendirileceği Kabine Toplantısında açıklama öncesi planlar masaya yatırılacak.

.Yeni yapılacak ucuz konutlar, dönüştürülecek konutlar, başvuru koşulları ve kontenjanlarla ilgili belirlenen kriterler Başkan Erdoğan'a sunulacak.
TOKİ koordinasyonunda yürütülecek olan ucuz ev kampanyasının detayları 13 Eylül'de kamuoyu ile paylaşılacak.

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