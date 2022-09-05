Benzin ve motorine zam LPG’ye indirim! Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak! 05 Eylül 2022 güncel LPG benzin ve motorin fiyatları...

Uzmanlar, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de Kovid-19 salgınına karşı yeniden alınan karantina tedbirleri nedeniyle yaşanabilecek talep azalmasına karşı OPEC+ grubun fiyatları yüksek tutmak için üretimde kesintiye gidebileceğini öngörüyor. Çin'de mevcut durumda 33 şehirdeki yaklaşık 65 milyondan fazla kişinin kısmi veya tam kapanma tedbirleri altında olduğu hesaplanıyor.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden ve OPEC+ grubu üyelerinden Rusya'nın ise şu anda bir üretim kesintisini desteklemediği ve bu nedenle üretimin sabit tutulabileceği de düşünülüyor.