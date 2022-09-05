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Benzin ve motorine zam LPG'ye indirim! Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak! 05 Eylül 2022 güncel LPG benzin ve motorin fiyatları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
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Benzin ve motorine zam LPG’ye indirim! Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak! 05 Eylül 2022 güncel LPG benzin ve motorin fiyatları...

Dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrası LPG fiyatlarında indirim bekleniyor. Bu gece yarısından itibaren LPG'nin litre fiyatında 40 kuruşluk bir indirim yapılacak. Diğer yandan benzin ve motorin fiyatlarına da zam gündemde. İşte İstanbul Ankara İzmir güncel LPG fiyatları... 05 Eylül LPG litre fiyatı...

Son günlerde petrol piyasasında yaşanan dalgalanma sonrası akaryakıt fiyatlarına indirim ve zamlar üst üste geliyor.

LPG'YE 40 KURUŞ İNDİRİM

LPG'ye 40 kuruş indirim geliyor. Pompa fiyatlarına yansıyacak indirimin, bu gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor.

İŞTE GÜNCEL FİYATLAR

Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 11,35 liradan 10,95 liraya, Ankara'da 11,38 liradan 10,98 liraya, İzmir'de ise 11,22 liradan 10,82 liraya düşecek.

MOTORİN VE BENZİNE ZAM

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren motorine 70, benzine ise 56 kuruş zam bekleniyor. LPG fiyatlarına ise 42 kuruş indirim yapılacağı belirtiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 24.52 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 18.66 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litresi 24.65 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 18.81 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litresi 24.67 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 18.79 liradan satılıyor.

BRENT PETROLDE SON DURUM NE?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,27 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 95,32 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,41 artarak 95,27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,75 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün yapılacak toplantısında üretimi kısacağına ve piyasalardaki arz daralmasını destekleyeceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

Uzmanlar, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de Kovid-19 salgınına karşı yeniden alınan karantina tedbirleri nedeniyle yaşanabilecek talep azalmasına karşı OPEC+ grubun fiyatları yüksek tutmak için üretimde kesintiye gidebileceğini öngörüyor. Çin'de mevcut durumda 33 şehirdeki yaklaşık 65 milyondan fazla kişinin kısmi veya tam kapanma tedbirleri altında olduğu hesaplanıyor.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden ve OPEC+ grubu üyelerinden Rusya'nın ise şu anda bir üretim kesintisini desteklemediği ve bu nedenle üretimin sabit tutulabileceği de düşünülüyor.

Benzin ve motorinde büyük indirim

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