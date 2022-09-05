İsveç'te işler karıştı! Türkiye paniği: Boyun eğdik
Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla NATO üyeliği talep eden İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin tüm taleplerini kabul etmişti. İki ülkenin üyelik süreçleri devam ederken, NATO anlaşması için 11 Eylül'de sandık başına gidecek olan İsveç'te işler karıştı.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunun Türkiye tarafından veto edilmesinin ardından Madrid'de kritik bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşma ile İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin tüm taleplerini yerine getireceğini taahhüt etmişti.
TÜRKİYE'NİN ZAFERİ RAHATSIZ ETTİ
Varılan anlaşmalar, "Türkiye'nin zaferi" olarak nitelendirilirken İsveç'te yeni bir tartışma daha gündeme geldi.
11 Eylül'de NATO anlaşması için sandık başına gidilecek ülkede bir kez daha Türkiye huzursuzluğu baş gösterdi. Ülke basınında yer alan haberlere göre muhalefet partileri, yürütülen süreçte Türkiye'nin hakimiyetine tepki gösterdi.
Terör örgütlerine verdiği desteği sona erdirme sözünü veren İsveç hükümetini, bu nedenle eleştirmeye devam eden muhalefet partiler anlaşmaya imza atan Sosyal Demokratlar'a ateş püskürdü.
"ONLARA BOYUN EĞDİK"
Sol Parti'nin sözcülerinden Hanna Gunnarsson, hükümetin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a boyun eğdiğini söylerken, Yeşiller'den Maria Ferm ise "Erdoğan, İsveç'i yönetmemeli" açıklamasında bulundu.
Daha önce terör örgütü PKK'nın paçavralarıyla poz verdiği bilinen Gunnarsson, 11 Eylül'deki seçim öncesinde açıklamalarda bulundu. Gunnarsson, "Hükümetin basitçe Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son hafta ve aylardaki taleplerine boyun eğmesi çok endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.
Gunnarsson'ın açıklamalarına diğer bir destek ise merkez sol partisi Yeşiller'den geldi. Yeşiller'den Maria Ferm, "Erdoğan, İsveç'i yönetmemeli" sözleriyle Türkiye'nin masadaki zaferinden duyduğu rahatsızlığı gözler önüne serdi.
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