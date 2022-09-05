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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Polonya’da!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.09.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Polonya’da!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın resmi açılışı gerçekleştirilecek Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na katılacak Türk firmaların stantlarını ziyaret etti.

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