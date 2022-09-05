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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan pandemi açıklaması: Dünyada yaşlı ölümü yüzde 31 ile 84 arasında, bizde yüzde 4,4

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.09.2022
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan pandemi açıklaması: Dünyada yaşlı ölümü yüzde 31 ile 84 arasında, bizde yüzde 4,4

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'nin, sosyal yardımlar ve sosyal destekler konusunda çok iyi bir yerde olduğunu belirterek, "İyi uygulama örnekleri arasında sayılan ülkelerden birisiyiz. Sadece pandemi döneminde dünyada gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere yaşlı ölümü yüzde 31 ile 84 arasında. Bizde pandemi döneminde hayatını kaybeden yaşlı oranı yüzde 4,4. Bu ciddi bir başarıdır" dedi.

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