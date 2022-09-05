Başkan Erdoğan’ın uyarısı Alman basınında: Irak ve Suriye’ye de aynı sinyali vermiş ve dediğini yapmıştı

"ERDOĞAN BU CÜMLEYLE SURİYE VE IRAK İÇİN DE SİNYAL VERMİŞTİ"

Jungle World gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz." açıklamasına vurgu yaparak Erdoğan'ın bu mesajı daha önce de Suriye ve Irak için de verdiğini ve dediğini yaptığını vurguladı. Alman gazetesinde konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"'Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya: Bir gece ansızın gelebiliriz.' ifadelerini kullanan Erdoğan, bu cümleyle geçmişte Suriye ve Irak'ta askeri müdahalelerde bulunacağının sinyalini vermişti ve bu müdahaleler gerçekleşti."