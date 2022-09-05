Başkan Erdoğan'ın uyarısı Alman basınında: Irak ve Suriye'ye de aynı sinyali vermiş ve dediğini yapmıştı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik "İzmir'i unutmayın. Bir gece ansızın gelebiliriz" mesajı, Alman basınında büyük yankı uyandırdı. Erdoğan'ın verdiği sert tepkiyi 'tehdit' olarak tanımlayan Alman Jungle World gazetesi, söz konusu haberde Yunanistan'ın tahriklerinden söz etmedi. Başkan Erdoğan'ın bu mesajı daha önce Suriye ve Irak için de verdiğini vurgulayan Jungle World, "Erdoğan, bu cümleyle geçmişte Suriye ve Irak’ta askeri müdahalelerde bulunacağının sinyalini vermişti ve bu müdahaleler gerçekleşti." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2022'de açıklamalarda bulunarak Yunanistan'ı net bir dille uyardı.
"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"
Yunanistan'a sert tepki gösteren Erdoğan, "Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen, bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Vakti, saati geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz. Dün ülkemizin ayağına prangalar takarak ilerlemesini engelleyenlerin bir yerleri fırsat kollayarak beklediğinden emin olun. İnşallah bunlara fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
ALMAN BASINI: ERDOĞAN YUNANİSTAN'I TEHDİT ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" mesajı Alman medyasında da geniş yer buldu. Redaktionsnetzwerk Deutschland ve Jungle World gazeteleri, Erdoğan'ın Yunanistan'ın tahriklerine karşılık verdiği sert tepkiyi 'tehdit' olarak tanımlayarak "Türkiye'nin hak iddia ettiği Ege'nin doğusundaki adaları zorla ele geçirmekle tehdit etti. Erdoğan Yunanistan'ı açıkça bir müdahale ile tehdit etti ve Batı'ya da Türkiye'nin gerekirse kendisiyle savaşa girmeye hazır olduğu tehdidinde bulundu." şeklinde servis etti.
"ERDOĞAN BU CÜMLEYLE SURİYE VE IRAK İÇİN DE SİNYAL VERMİŞTİ"
Jungle World gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz." açıklamasına vurgu yaparak Erdoğan'ın bu mesajı daha önce de Suriye ve Irak için de verdiğini ve dediğini yaptığını vurguladı. Alman gazetesinde konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"'Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya: Bir gece ansızın gelebiliriz.' ifadelerini kullanan Erdoğan, bu cümleyle geçmişte Suriye ve Irak'ta askeri müdahalelerde bulunacağının sinyalini vermişti ve bu müdahaleler gerçekleşti."
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