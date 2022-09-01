Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında! S-300 meselesi NATO’ya gidiyor

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan tarafından S-300'lerle atılan radar kilidi gerilimi daha da tırmandırdı. Üstelik bu durum Yunanistan'ın Girit'teki S-300 sistemini aktif kullandığını da deşifre etti. Türkiye ise bu durumun peşini bırakmıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yunanistan, hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkararak aslında NATO'ya meydan okumuştur" sözleriyle dünyayı bu hukuksuzluğa sessiz kalmamaya davet etti. Ankara, NATO ve Birleşmiş Milletler (BM) düzeyinde konuyu dünya gündemine taşıyacak.