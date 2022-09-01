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Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında! S-300 meselesi NATO'ya gidiyor
Yunanistan, geçtiğimiz günlerde Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine S-300 ile radar kilidi atmıştı. İki ülke arasındaki gerginliği daha da tırmandıran bu gelişme sonrası Türkiye harekete geçti. Atina yönetiminin S-300 saldırganlığının hesabını sormak için NATO ve BM'ye gidiyor. Yunan basını durumu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yunanistan Ege'de sadece bir maşa" sözlerini gündemine taşıdı.
Giriş Tarihi: 01.09.2022 11:17Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 11:17