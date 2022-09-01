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Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında! S-300 meselesi NATO'ya gidiyor

Yunanistan, geçtiğimiz günlerde Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine S-300 ile radar kilidi atmıştı. İki ülke arasındaki gerginliği daha da tırmandıran bu gelişme sonrası Türkiye harekete geçti. Atina yönetiminin S-300 saldırganlığının hesabını sormak için NATO ve BM'ye gidiyor. Yunan basını durumu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yunanistan Ege'de sadece bir maşa" sözlerini gündemine taşıdı.

Giriş Tarihi: 01.09.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 11:17
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Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında! S-300 meselesi NATO’ya gidiyor

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan tarafından S-300'lerle atılan radar kilidi gerilimi daha da tırmandırdı. Üstelik bu durum Yunanistan'ın Girit'teki S-300 sistemini aktif kullandığını da deşifre etti. Türkiye ise bu durumun peşini bırakmıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yunanistan, hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkararak aslında NATO'ya meydan okumuştur" sözleriyle dünyayı bu hukuksuzluğa sessiz kalmamaya davet etti. Ankara, NATO ve Birleşmiş Milletler (BM) düzeyinde konuyu dünya gündemine taşıyacak.

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Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında! S-300 meselesi NATO’ya gidiyor

Yunanistan tacizlerine ilişkin radar kayıtları ilgililere iletilecek. Milli Savunma Bakanlığı da Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk F-16'larına, Yunanistan'ın envanterindeki Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlanıyor.

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Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında! S-300 meselesi NATO’ya gidiyor

YUNANİSTAN İNKÂRINI SÜRDÜRÜYOR!

Akdeniz'de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildi. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada görev uçuşundaki F-16'ya yerden havaya füze kilidi attı. Yunan askeri yetkilileri ise NATO angajman kurallarında "düşmanca hareket" olarak nitelendirilen söz konusu davranışı inkâr yolunu seçti.

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Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında! S-300 meselesi NATO’ya gidiyor

Yunan basını yaşanan S-300 krizi ve NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını gündemine taşıdı.

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Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında! S-300 meselesi NATO’ya gidiyor

To Vima gazetesi 'İpleri Ankara elinde tutuyor!' başlıklı haberinde Başkan Erdoğan'ın "Dün de ülkemize ve milletimize karşı husumetini ipini elinde tuttuğu kukla vasıtasıyla sergileyenler vardı, bugün de aynı yöntemi sergileyenler var. Ege'de her fırsatta tacizleri ve terbiyesizlikle huzursuzluk çıkaranların sadece maşa olduğunu, asıl mücadeleyi arkasındakilerin verdiğini biliyoruz." sözlerini manşetine taşıdı.