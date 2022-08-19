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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: SED'e çocuklarımız için 328 milyon TL yatırdık

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.08.2022 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: SED’e çocuklarımız için 328 milyon TL yatırdık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sosyal ve Ekonomik Destek'ten (SED) yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ağustos 2022 ödemesi olarak toplam 328 milyon TL yatırdık" dedi.

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