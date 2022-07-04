Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan fırsat eşitliği mesajı! Toplumun bütün üyeleri için vazgeçilmez

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEYE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ BULUNUYORUZ"

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Yanık, kadınların aile ve toplumdaki konumunu güçlendirmek için gerekli mevzuat düzenlemelerinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Türkiye'de kadınların aile içindeki ve toplumdaki konumunu güçlendirmeye, kadınların medeni haklarını garanti altına almaya ve en kritik nokta olan kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Anayasamız başta olmak üzere gerekli mevzuat düzenlemelerini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere en son 27 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kadına karşı şiddetle daha etkin mücadele edilmesi ve caydırıcılığın sağlanması için önemli bir adım daha attık. Bu adımla kadına yönelik işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence, eziyet suçlarında cezaların artmasını, kadına yönelik şiddette hafifletici unsurların yeniden düzenlenmesini sağladık. En son Pınar Gültekin cinayetinin yargı sonucunu istinafa taşıma sebebimiz de bu doğrultuda bir karardı. Kamu vicdanının bir yansımasıydı" ifadelerine yer verdi.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE YILI FAALİYET PLANIMIZI UYGULAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Kadına yönelik şiddetle mücadele yılı faaliyet planlarını uygulamaya devam ettiklerini aktaran Bakan Yanık, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede Bakanlığımız koordinasyonunda, Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde hazırladığımız kadına yönelik şiddetle mücadele 2022 yılı faaliyet planımızı uygulamaya devam ediyoruz. Bu faaliyet planı öncesinde çok titizlikle teknik toplantıların içerik paylaşımının yapıldığı ciddi anlamda hem geçmiş yıllardaki faaliyet planlarımızın uygulamasından edindiğimiz tecrübeyle hem de bundan sonraki süreçte neler yapmamız gerektiğini değerlendirerek adeta her bir bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımız da dahil olmak üzere bir görev, sorumluluk paylaşımı yaparak faaliyet planımızı belirliyoruz. Her yılın başında bu faaliyet planını kamuoyuyla paylaşıyor ve yılın sonunda da faaliyet planını birlikte değerlendirmiş bir anlamda yapıp ettiklerimizin karnesini ortaya çıkarmış oluyoruz" dedi.