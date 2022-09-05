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Marmara Denizi için fırtına uyarısı! İstanbul etkilenecek mi?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
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Marmara Denizi için fırtına uyarısı! İstanbul etkilenecek mi?

İstanbul'da beklenen sağanak yağmur haberleri sonrası Meteoroloji'den de Marmara Denizi için bir uyarı geldi. Kuvvetli rüzgarlar ile fırtınanın Marmara Denizi'nde etkili olacağı belirtilirken, İstanbul için uyarı yapılmadı. Sağanak yağışların beklendiği İstanbul için akşam saatlerinin önemli olduğu bildirildi. Yapılan açıklamada milyonlarca vatandaşın aksaklıklara karşı tedbirli olmaları istendi.

İstanbul'da havaların soğumasıyla gözler Meteoroloji'ye çevrildi. Sağanak yağışın yanı sıra Marmara Denizi için kuvvetli rüzgar beklendiği de belirtildi. Özellikle Marmara Denizi, orta ve güney Ege için fırtına beklendiği açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların aksaklılara karşı tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın bugün saat 12.00 ile yarın 23.50 arasında etkili olması, daha sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Vatandaşların, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor.

ORTA VE GÜNEY EGE DE LİSTEDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, orta ve güney Ege'de de kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.

Resmi siteden yapılan uyarıda, "Orta ve Güney Ege'de rüzgarın yarın (05.09.2022 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa)kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

FIRTINALARIN ŞİDDETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgar derecelerinin karşılığına da açıklık getirdi.

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