Marmara Denizi için fırtına uyarısı! İstanbul etkilenecek mi?

Resmi siteden yapılan uyarıda, "Orta ve Güney Ege'de rüzgarın yarın (05.09.2022 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa)kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

FIRTINALARIN ŞİDDETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgar derecelerinin karşılığına da açıklık getirdi.