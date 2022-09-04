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Son dakika: Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.09.2022 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022
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Son dakika: Muğla’da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Muğla'nın Ula ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 20.47'de yerin 7 kilometre altında oluştu.

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