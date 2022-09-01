Suriye ve İran'da peş peşe depremler
AFAD, Suriye'nin Haseke kentinde 3.8 büyülüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem, sınırdaki illerde de hissedildi. Sarsıntıdan kısa bir süre sonra bu kez İran sınırında 3.9 büyüklüğünde başka bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Haseke şehrinde saat 23.16'de 3.8 büyülüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
SINIRDAKİ İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Deprem yerin 7.66 kilometre altında meydana geldi.
Sarsıntı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 70 kilometre mesafede meydana geldi. sınırdaki illerde de hissedildi.
BİR DEPREM DE İRAN'DA
Sarsıntıdan kısa bir süre sonra bu kez İran sınırında 3.9 büyüklüğünde başka bir deprem meydana geldi.
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