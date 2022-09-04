İki kişilik aileye 5 bin TL su faturası! 3 yılda suya yüzde 352 zam yapan Mansur Yavaş’a tepkiler çığ gibi: Bizi kandırdı

Mansur Yavaş seçim propagandalarında "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" dedi ve faturalardan indirim sözü verdi. Ancak koltuğa oturduktan sonra bol keseden attığı vaatleri unuttu. Suya insafsızca zamlar yaptı.

ANKARA'DA SUYA YÜZDE 352 ZAM /VİDEO

Yavaş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu 2019'dan bu yana suya konutlarda yüzde 352, köylerde yüzde 211, mandıralarda yüzde 536, işyerlerinde yüzde 250 zam yaptı. Başkentte elleri yakan faturalar konuşuluyor. Kime sorsanız dert yanıyor.

Sabah'tan Tolga Özlü'nün haberine göre Meclis üyeleri İbrahim Karaca ve Erdinç Türker'le birlikte Bala Davranlı Mahallesi'nde yaşayan köylüler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın suya yaptığı yüksek orandaki zamdan rahatsızlığı dile getirdi: