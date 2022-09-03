CHP'li Mansur Yavaş Ankara'da suya indirim sözü verdi yine zam yaptı! Ankara'da yüzde 352 zam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediği "Sen önce elindeki büyükşehir belediyelerinde vatandaşa verdiğin sözleri yerine getir" sözleri, Ankara'daki su zamanlarını akıllara getirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldikten sonra konut, işyeri, köy ve mandıralarda bulunan suya birçok zam yaptı.