BURSLULUK SINAV YORUMLARI: Bursluluk sınavı zor muydu, kolay mıydı 2022? 4 Eylül Bursluluk sınavı Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler nasıldı? İşte Twitter yorumları...
Bursluluk sınavı zor muydu, kolay mıydı 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bursluluk sınavında ter döken adaylar detayları merak ediyor. Diğer yandan sosyal medyadan sınavın zorluğu ve kolaylığı hakkında detaylar da sorgulanan konular arasında bulunuyor. İşte, Bursluluk sınavı zor muydu, kolay mıydı 2022? 4 Eylül Bursluluk sınavı Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler nasıldı? İşte Twitter yorumları...
Bursluluk sınavı zor muydu, kolay mıydı 2022? 4 Eylül Bursluluk sınavı Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler nasıldı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İOKBS bursluluk sınavı, ortaöğretim ve lise öğrencilerine (5, 6, 7, 8, lise hazırlık, 9, 10 ve 11. Sınıf) öğrencilerine burs imkanı sağlanıyor. Peki, Bursluluk sınavı zor muydu, kolay mıydı 2022? 4 Eylül Bursluluk sınavı Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler nasıldı? İşte Twitter yorumları...
BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da düzenlenecek. Sınavda dörder seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.
Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.
BURSLULUK SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI 2022?
Bursluluk sınavı henüz bitmedi. Sınav sonuçlandığında adaylar tarafından yapılacak değerlendirmeleri haberimizde derleyeceğiz.
İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İOKBS bursluluk sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
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