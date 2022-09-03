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Terör örgütünde çözülme sürüyor: Sayı 81'e yükseldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.09.2022
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Terör örgütünde çözülme sürüyor: Sayı 81’e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, 3 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu. Böylece, 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 81'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

IRAK VE SURİYE'DE FAALİYET YÜRÜTMÜŞLER

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013, 2014 ve 2019 yılında terör örgütüne katıldıklarını, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

BU YIL SAYI 81'E YÜKSELDİ

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, yıl başından itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 81'e yükseldi.

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