Milli teknolojinin kalesi TEKNOFEST! Başkan Erdoğan ödülleri takdim edecek

"Biliyorsunuz 600 bin öğrenci başvurdu. Bir yazarımız bir kitabında, 'Bu maya tuttu' demişti. Bu maya tutmuştu. Şimdi iyice bu maya büyüdü, büyüdü, Türkiye sınırlarını aştı. Bu mesele artık Türkiye'nin tam da bizim istediğimiz gibi, yani tam bağımsız ve müreffeh olmak için milli teknoloji geliştirme meselesi merkezde bir yere oturdu. Futbol kadar olmasa da çok önemli bir yere geldi. İnşallah bu böyle devam edecek, artarak, büyüyerek gidecek. 2023'te de TEKNOFEST yapacağız, 2024'te de yapacağız, 2025'te de 2053'te de ve inşallah 2071'de de sizlerle beraber torunlarımızla TEKNOFEST yapıyor olacağız."

TEKNOFEST'in yurt dışı programları konusunda bilgi veren Bayraktar, "Elbette TEKNOFEST dost ve kardeş ülkeler öncelikli olmak üzere böyle bir hedefimiz var. Azerbaycan'da düzenledik. Harika bir TEKNOFEST oldu. Kardeşliğimizin pekişmesi açısından da muhteşem bir etkinlik oldu. Hepimizin tüyleri diken diken oldu. Türk Yıldızları gökyüzünde bayrak çizdiğinde, o coşkuyu Türk milleti olarak birlikte yaşadığımızda... İnşallah başka ülkelerde de... Talep var, yıllardır var. Her yere yetişmek de zor. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.