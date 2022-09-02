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Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı: Yarın Samsun'da olacağım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.09.2022
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Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST paylaşımı: Yarın Samsun’da olacağım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yarın Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'e katılacağını duyurdu.

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