03 Eylül 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid açıklaması!

Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid açıklaması!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.09.2022 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022
ABONE OL
Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Kovid açıklaması!

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Koca: Dün, Covid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA