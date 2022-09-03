Eski görüntüyle algı operasyonu: 'Afganlar ile Suriyelilerin kavgasını Bulgarlar ayırdı' iddialarına yalanlama
Sosyal medya platformu Twitter'da, Edirne'de Afgan ve Suriye uyruklu grupların kavga ettiği ve Bulgar turistler tarafından ayrıldığı iddia edildi. Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu iddialar yalanlanırken, "İlimizde böyle bir olay gerçekleşmemiş olup ilgili paylaşımda yer alan fotoğraf başka bir ilimizde 15.05.2012 tarihinde gerçekleşen ve yabancılarla ilgili olmayan bir olaydan alınan görüntüdür." denildi.
İL GÖÇ İDARESİ İDDİALARI YALANLADI
Kısa sürede yayılan asparagas gelişmeye ilişkin Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğünden açıklama yapıldı.
yapılan açıklamada, söz konusu iddialar yalanlanırken, "İlimizde böyle bir olay gerçekleşmemiş olup ilgili paylaşımda yer alan fotoğraf başka bir ilimizde 15.05.2012 tarihinde gerçekleşen ve yabancılarla ilgili olmayan bir olaydan alınan görüntüdür." denildi.
Açıklamanın tamamı şöyle:
"Bazı sosyal medya hesaplarında "Edirne'de Afgan ve Suriyeli gruplar arasında kavga çıktığı ve olayı yoldan geçen Bulgar turistlerin ayırdığı" şeklinde paylaşımlar yapılmıştır.
İlimizde böyle bir olay gerçekleşmemiş olup ilgili paylaşımda yer alan fotoğraf başka bir ilimizde 15.05.2012 tarihinde gerçekleşen ve yabancılarla ilgili olmayan bir olaydan alınan görüntüdür.
Kolluk birimlerimiz tarafından takip ve denetimler devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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