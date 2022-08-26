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Türkiye son bir haftada 1406 göçmeni kurtardı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.08.2022
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Türkiye son bir haftada 1406 göçmeni kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir haftada 1406 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 15 göçmen kaçakçısı şüphelisinin de yakalandığını bildirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 19-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen 45 olayda 1406 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

15 KAÇAKÇI DA YAKAYI ELE VERDİ

Açıklamada ayrıca 15 göçmen kaçakçısı şüphelisinin de yakalandığı kaydedildi.

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