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Bodrum açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 66 kişi kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.08.2022
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Bodrum açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 66 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, farklı zamanlarda tespit edilen 66 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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