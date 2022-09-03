CHP’li Maltepe Belediyesi’ndeki rüşvet ağı genişledi! Kalem kalem yemeyen kalmamış

Savcılığın tespitine göre örgüt Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç'ın eski yardımcısı ve şu anda ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcısı olan Haydar Battal kadar sekreteri de rüşvet trafiğinde aktif rol aldı.