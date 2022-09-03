CHP’li belediyeden akılalmaz ihmal! Mudanya’daki felaketin sebebi çileden çıkardı

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Hemen hemen her yağmur sonrası aynı manzaralara sahne olan Mudanya bu kez büyük bir felaketi atlatırken, Mudanya Belediyesinin Memleket Partili Meclis üyesi Mehmet Er, sele sebep olan Karanlık deredeki o hafriyat atıklarını yakından inceledi.

Belediyenin arazisine dökülen ve kayarak dere yatağına inen hafriyat atıklarını görüp öfkelenen Mehmet Er, "Açıkça görülüyor ki şiddetli yağan yağmurla gevşeyerek dere yatağına akan bu hafriyatla Karanlık Dere'nin yatağı iyice tıkandı ve taşan sel suları, hafriyattaki kaya ve toprağı Halitpaşa Mahallesi'nin cadde ve sokaklarına taşıdı. İşte Halitpaşa'yı teslim alan bu selin, daha önce meydana gelenden daha fazla yıkıcı olmasının en büyük nedeni budur" dedi.