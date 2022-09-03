CHP'li belediyeden akılalmaz ihmal! Mudanya'daki felaketin sebebi çileden çıkardı
Mudanya Belediyesi, kapalı pazaryeri inşaatından çıkardığı moloz ve hafriyat atıklarını, Karanlık Dere’nin yanındaki belediye arazisine döktü. Yağmurda kayan büyük kaya parçaları ve hafriyat atıkları dereyi tıkadı. Taşan Karanlık Dere ise ilçe merkezinde vatandaşı vurdu.
Geçtiğimiz Çarşamba günü öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, Bursa'da etkili oldu. Özellikle Mudanya ilçesi, taşan Karanlık Dere nedeniyle adeta sulara gömüldü.
Deniz ile karanın birleştiği kentte otomobiller sürüklendi, evleri ve iş yerlerini sular bastı. Vatandaşın kabusu yaşadığı kent, selin ardından da çamur deryasına döndü. Yaşanan felaketin ardından bölgedeki hasarı görüntüleyen SABAH, skandal bir gerçeği ortaya çıkardı. CHP'li Mudanya Belediyesi'nin, selin vurduğu Halitpaşa Mahallesinde inşasına başladığı kapalı pazar yerinin moloz ve hafriyat atıklarını Karanlık Derenin yanındaki Belediyeye ait araziye döktüğü anlaşıldı.
Burada biriken binlerce tonluk büyük kaya parçaları ve hafriyat atıkları, yağmurun hızlanmasıyla birlikte kayarak dereye döküldü. Tıkanan dere yatağı, suyla dolup taştı. Hafriyat atıklarının büyük kısmı sel sularıyla birlikte kent merkezine aktı. Taşan sular ve kayalar ise vatandaşa adeta kabusu yaşattı. Skandal ihmal sonrası olan yine, vatandaşın ev, iş yeri ve otomobillerine oldu.
Belediyenin akıl almaz ihmali nedeniyle yaşanan selden saatler sonra ayağına giydiği bir çizme ile afet bölgesine gelen Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, belediye ekiplerine talimat verdiğini, su tahliyesi ve temizlik çalışmalarına başlandığını duyurdu. Belediyenin bölgede tüm imkanlarıyla seferber olduğunu dile getiren Türkyılmaz, yaşanan felaketi, yağmurun yoğunluğuna bağladı ve vatandaşlara geçmiş olsun diledi.
İŞTE O SKANDAL FOTOĞRAFLAR
Hemen hemen her yağmur sonrası aynı manzaralara sahne olan Mudanya bu kez büyük bir felaketi atlatırken, Mudanya Belediyesinin Memleket Partili Meclis üyesi Mehmet Er, sele sebep olan Karanlık deredeki o hafriyat atıklarını yakından inceledi.
Belediyenin arazisine dökülen ve kayarak dere yatağına inen hafriyat atıklarını görüp öfkelenen Mehmet Er, "Açıkça görülüyor ki şiddetli yağan yağmurla gevşeyerek dere yatağına akan bu hafriyatla Karanlık Dere'nin yatağı iyice tıkandı ve taşan sel suları, hafriyattaki kaya ve toprağı Halitpaşa Mahallesi'nin cadde ve sokaklarına taşıdı. İşte Halitpaşa'yı teslim alan bu selin, daha önce meydana gelenden daha fazla yıkıcı olmasının en büyük nedeni budur" dedi.
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