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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yunan hükümeti aklını başına almalı

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Giriş Tarihi: 29.08.2022 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yunan hükümeti aklını başına almalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sisteminin Türk jetlerine radar kilidi atmasına sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine Girit Adası'nda konuşlu S-300 Hava Savunma Sistemi aracılığıyla radar kilidi atılması düşmanca bir muamele, ileri düzeyde bir provokasyondur." dedi.

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