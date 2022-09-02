02 Eylül 2022, Cuma
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Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan’da yakalandı
Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandı.