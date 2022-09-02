Emine Erdoğan: Anadolu bilgeliğine dört elle sarılmalıyız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve 4 Eylül'e kadar sürecek olan Konya GastroFest'in açılışını gerçekleştirdi.
Yüzlerce lezzetin gelen misafirlere tanıtıldığı festivalde konuşan Erdoğan şunları söyledi: Hz. Mevlana'nın aşçıbaşı Ateşbaz-ı Veli, dünyada türbesi olduğu bilinen tek aşçıbaşıdır.
Medeniyet ve inanç değerleriyle şekillenince, ortaya fevkalade bir yeme içme ahlakı çıkmış. Yemek günde iki kez yenir, dualarla başlar, yemek esnasında konuşulmaz, nasip olan her lokma için devamlı şükredilirmiş.
Yemekler topluca yenir ve bitirilirmiş. Böyle bir zarafetin karşında, yaşadığımız çağdaki küresel hazır yemek kültürünün, geleneksel kültürler üzerindeki yıkıcı etkilerine üzülmemek mümkün değil! İşte bu nedenle, lokmaların içine sinmiş tarihsel deneyimimize ve Anadolu bilgeliğine dört elle sarılmalıyız.
Anadolu mutfağına baktığımızda, adeta bir umman görüyoruz. Türk mutfağı, tüm dünyada tanınan ve sevilen bir mutfak. Bugün gastronomi başlığının yanına yeni başlıklar ekleniyor.
Gastrokültür, gastro-turizm, gastro-diplomasi gibi yeni alanlar, mutfağın ne kadar etkin bir güç olduğunu gösteriyor.
Anadolu mutfağının asırlık formüllerine baktığımızda, her bir reçetenin, beden ve ruh arasındaki hassas terazide hazırlandığını görüyoruz.
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