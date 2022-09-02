Emine Erdoğan: Anadolu bilgeliğine dört elle sarılmalıyız

Yemekler topluca yenir ve bitirilirmiş. Böyle bir zarafetin karşında, yaşadığımız çağdaki küresel hazır yemek kültürünün, geleneksel kültürler üzerindeki yıkıcı etkilerine üzülmemek mümkün değil! İşte bu nedenle, lokmaların içine sinmiş tarihsel deneyimimize ve Anadolu bilgeliğine dört elle sarılmalıyız.

Anadolu mutfağına baktığımızda, adeta bir umman görüyoruz. Türk mutfağı, tüm dünyada tanınan ve sevilen bir mutfak. Bugün gastronomi başlığının yanına yeni başlıklar ekleniyor.