CHP yine Kur'an kurslarını hedef aldı! İzmir vekili Kani Beko'dan skandal sözler: Çocuklara musallat olan Orta Çağ zihniyeti
CHP'li siyasetçilerin Kur'an kurslarını hedef alan skandal açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Kur'an kursu açmayı çağ dışı olarak tanımlayıp, "Köylere kadar inip Kur’an Kursu açan, 4-6 yaş arası çocuklara musallat olan orta çağ zihniyetine sahip bu yönetime millet sandıkta dersini verecek." ifadelerini kullandı. Partinin Grup Başkanvekili Özgür Özel de geçtiğimiz aylarda benzer ifadeler kullanarak Diyanet İşleri Başkanlığını hedef almıştı.
Kur'an kursları konusunda hazımsızlıklarını sık sık dile getiren CHP' li siyasetçilere İzmir Milletvekili Kani Beko da katıldı. Beko, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını iğrenç bir üslup ile eleştirerek, çocuklara dini eğitim verilmesinin orta çağ zihniyeti olduğunu iddia etti.
"ÇOCUKLARA MUSALLAT OLAN ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİ"
Bir yerel gazeteye yaptığı açıklamalarda, kutuplaştırıcı bir dil kullanan Beko, "Köylere kadar inip Kur'an Kursu açan, 4-6 yaş arası çocuklara musallat olan orta çağ zihniyetine sahip bu yönetime millet sandıkta dersini verecek." diye konuştu.
DİYANET VE AK PARTİ HAKKINDA SKANDAL SÖZLER
Açıklamalarının devamında Milli Eğitim Bakanlığını ve Diyanet İşleri Başkanlığını hedef alan Kano, "Milli Eğitimi bir kenara atarak eğitime dahil edilen Diyanet'in, okul öncesi 4-5 yaşlarındaki kreş çocuklarına nasıl tebelleş olmaya çalıştığını görüyoruz. AK Parti iktidarı Cumhuriyet kazanımlarına savaş açmış bir şekilde oluşturduğu politikaları sonucunda milli güvenlik, adalet ve en son eğitim sisteminin yapısını bozarak bitirmek istiyor. Ülkeyi Taliban Afganistan'ına çevirerek yönetme arzusu içindeler." ifadelerini kullandı.
ÖZEL DE "ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİ" OLARAK TANIMLAMIŞTI
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, TBMM'de yaptığı basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirmiş ve okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı.
"BRE GAFİL, ASIL ÇAĞ DIŞI OLAN SENSİN, SENİN BU FAŞİST ZİHNİYETİN"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özel'in okul öncesi Kur'an kurslarına dair açıklamalarına sert tepki göstermiş, "Neymiş efendim, dinini, diyaneti öğrenen çocuklar, üniversiteye gidince bilimin b'sini fiziğin f'sini matematiğin m'sini bilmiyormuş. Neymiş, Diyanet İşleri Başkanlığının okul öncesinde evlatlarımıza eğitim vermesi bilimsel değilmiş, çağ dışıymış. Bre gafil, asıl çağ dışı olan sensin, senin bu faşist zihniyetin. Asıl arkaik olan, asıl gerici olan Orta Çağ karanlığında asıl debelenen sen ve senin gibi meseleye marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır" ifadelerini kullanmıştı.
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