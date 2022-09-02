CHP yine Kur’an kurslarını hedef aldı! İzmir vekili Kani Beko’dan skandal sözler: Çocuklara musallat olan Orta Çağ zihniyeti

"BRE GAFİL, ASIL ÇAĞ DIŞI OLAN SENSİN, SENİN BU FAŞİST ZİHNİYETİN"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özel'in okul öncesi Kur'an kurslarına dair açıklamalarına sert tepki göstermiş, "Neymiş efendim, dinini, diyaneti öğrenen çocuklar, üniversiteye gidince bilimin b'sini fiziğin f'sini matematiğin m'sini bilmiyormuş. Neymiş, Diyanet İşleri Başkanlığının okul öncesinde evlatlarımıza eğitim vermesi bilimsel değilmiş, çağ dışıymış. Bre gafil, asıl çağ dışı olan sensin, senin bu faşist zihniyetin. Asıl arkaik olan, asıl gerici olan Orta Çağ karanlığında asıl debelenen sen ve senin gibi meseleye marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır" ifadelerini kullanmıştı.