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Haberler Galeri Prof. Dr. Celal Şengör'den kutsallar hakkında çileden çıkaran ifadeler! İnkarcı yaklaşımıyla sınırları zorladı: Kur'an, Tevrat ve İncil masal

Prof. Dr. Celal Şengör'den kutsallar hakkında çileden çıkaran ifadeler! İnkarcı yaklaşımıyla sınırları zorladı: Kur'an, Tevrat ve İncil masal

Prof. Dr. Celal Şengör, bir jeolog olmasına rağmen, alanı dışındaki konuşmalarıyla hafızalara kazındı. Bilgisini ve kariyerini hiçe sayıp TV ekranlarında büyük skandallara karışarak küçük duruma düşen Şengör, yine sinirleri geren açıklamalarda bulundu. Allah inancı ve din konusunda "inkarcı" yaklaşımıyla bilinen Prof. Şengör Müslümanların kutsalları konusunda "ileri-geri" konuşmaya devam etti. Son katıldığı TV programında Şengör "Hz. İsa ve Musa hikaye. Kur'an, Tevrat ve İncil masal" ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 24.05.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 17:05
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Prof. Dr. Celal Şengör’den kutsallar hakkında çileden çıkaran ifadeler! İnkarcı yaklaşımıyla sınırları zorladı: Kur’an, Tevrat ve İncil masal
Jeolog Celal Şengör, bir TV programına katıldı. Akademisyen Ahmet Arslan ile Harran Kazı Başkanı Mehmet Önal da yayındaydı. Din konusunun açıldığı bir bölümde Önal, Hz. İbrahim'in Harran'da yaşadığını belirterek, "Burası Hz. İbrahim'in yaşadığı yer. 75 yaşına kadar burada yaşıyor. Kutsal kitaplar Harran'ı işaret ediyor" ifadelerini kullandı.
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Prof. Dr. Celal Şengör’den kutsallar hakkında çileden çıkaran ifadeler! İnkarcı yaklaşımıyla sınırları zorladı: Kur’an, Tevrat ve İncil masal

"İBRAHİM DİYE BİR ADAMIN YAŞADIĞI MALUM DEĞİL"

Önal'ın sözünü keserek araya giren Şengör, şöyle konuştu: "Ben bunun saptamasını yapayım, o masal. Hocam masal o. Bunların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil.

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Prof. Dr. Celal Şengör’den kutsallar hakkında çileden çıkaran ifadeler! İnkarcı yaklaşımıyla sınırları zorladı: Kur’an, Tevrat ve İncil masal

"BELGE YOK"

Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o 3 tane kutsal kitap denilen, Suriye din geleneği, Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır.

Musa peygambere bakıyorsun, adamı da tarih bilmiyor, yok öyle birisi. Musevilerin kitabındaki Mısır'dan çıkış olayı da yok. Hocamın söyledikleri tamamen menkıbevi. Belge yok.

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Prof. Dr. Celal Şengör’den kutsallar hakkında çileden çıkaran ifadeler! İnkarcı yaklaşımıyla sınırları zorladı: Kur’an, Tevrat ve İncil masal

"CELAL HOCA HAKLI" DEDİ!

Celal Şengör'den sonra söz hakkı alan Arslan ise, "Arkadaşlarımızdan birisi bu olaya menkıbe diyor, bir diğeri menkıbe ve değil arasında kalmış.

Şimdi bakın İsa'nın bile tarihi bakımdan yaşamış olduğuna dair elimizde hiçbir kanıt yok.

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Prof. Dr. Celal Şengör’den kutsallar hakkında çileden çıkaran ifadeler! İnkarcı yaklaşımıyla sınırları zorladı: Kur’an, Tevrat ve İncil masal

Celal Hoca haklı. İbrahim, elimizde bulunan tarihi belgelere göre şu anda mevcut değil. İsa da mevcut değildir.Musa bence efsaneden daha fazlasıdır." dedi.