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Prof. Dr. Celal Şengör'den kutsallar hakkında çileden çıkaran ifadeler! İnkarcı yaklaşımıyla sınırları zorladı: Kur'an, Tevrat ve İncil masal
Prof. Dr. Celal Şengör, bir jeolog olmasına rağmen, alanı dışındaki konuşmalarıyla hafızalara kazındı. Bilgisini ve kariyerini hiçe sayıp TV ekranlarında büyük skandallara karışarak küçük duruma düşen Şengör, yine sinirleri geren açıklamalarda bulundu. Allah inancı ve din konusunda "inkarcı" yaklaşımıyla bilinen Prof. Şengör Müslümanların kutsalları konusunda "ileri-geri" konuşmaya devam etti. Son katıldığı TV programında Şengör "Hz. İsa ve Musa hikaye. Kur'an, Tevrat ve İncil masal" ifadesini kullandı.
Giriş Tarihi: 24.05.2022 16:54Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 17:05