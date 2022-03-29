CHP’de Kur’an-ı Kerim rahatsızlığı! Kur’an tilaveti ve şehitliğin önemi konuşması soru önergesi oldu

CHP, bir ortaokulda şehitleri anmak için gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilavetinden rahatsız oldu. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Özer'in yanıtlaması için bir soru önergesi verdi. Kaya'yı rahatsız eden görüntüler izlendiğinde, bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim okuduğu, daha sonra da bir öğretmenin konuşma gerçekleştirdiği duyuluyor. Çok net olmayan görüntülerde öğretmenin şehitliğin dinen önemini vurguladığı bir konuşma yaptığı duyuluyor. Programın sonlarına doğru çekildiği anlaşılan görüntülerde, programın tamamının yer almadığı da anlaşılıyor.