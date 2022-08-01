Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’den tarih verdi! HÜRJET ve Milli Muharip Uçak...

"SAMSUN MİLLİ SANAYİDE BEN DE VARIM' DİYEBİLECEK BİR POZİSYONDADIR"



Açılışta konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun'umuz gerçekten çok önemli noktadadır. Orta Karadeniz'in tam ortasındayız. Doğu Karadeniz'in giriş noktasında, stratejik bir noktadayız. Bu bağlamda tarım arazilerimiz mümbit. Bunun yanında lojistik merkezimiz var. Serbest bölgemiz var. TEKNOPARK'ımız var. Bu bağlamda gerçekten sanayide özellikle 'milli sanayide ben de varım' diyebilecek bir pozisyondadır. Buradaki potansiyele siz de vakıfsınız. Bu bağlamda organize sanayi bölgelerimizde katma değeri yüksek ürünler üretildiğini biliyoruz. Özellikle sizin ilgi alanınızla ilgili birkaç söz söylemem gerekirse bunlardan Canik55, BORSAN Kablo ve adını sayamayacağım aslında onlar da birer kahraman. Bu bağlamda pek çok sanayi tesisimiz var. Hem katma değeri yüksek üretimleri var hem ihracatta çok önemli yer sahibiler. Bu bağlamda ben özellikle bu sanayi tesislerimizi kutluyorum. Gerçekten bunlar Samsun'umuzun yüz akıdır. Bu bağlamda bu toplantıyı biz Samsunlu olarak özellikle önemsiyoruz. Samsunlu sanayiciler olarak önemsiyoruz. İnşallah yeni gelişmelere hep birlikte şahit olacağımıza, tanık olacağımıza inanıyoruz" açıklamasında bulundu.





"100 PROJEYİ DESTEKLEME ARZUSUNDAYIZ"



Çalıştay açılışında konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise şunları söyledi:



"Savunma kavramı, varlık bilinci, özel kimlik ve aidiyet duygusuyla bağlam oluşturabilen özel bir terimdir. Bu bağlamda teknik donanım ve onları kullanma becerisi kimlik ve aidiyet bilinci yoksa askeri üstünlük olarak kalacaktır. Ancak kimlikle görünür kılınan kültür hem donanımı hem de kullanma becerisini farklılaştırmaktadır. Zira ölenin şehit, kalanın da gazi olarak nitelendirilmesi görev duygusunun idari evirilme yeteneğini ortaya koymaktadır. Nitekim bizim için şehitlik şereftir, cennettir. Ancak bu dönüşüm kültür ile mümkün olabilmektedir. Nitekim savunma kavramı Türk milletinin tarihinde kültürden bağımsız olarak değerlendirilmemiş, teçhizat ve donanıma da indirgenmemiştir. Bu alanda boşa düşmemek için vatanımızı koruma hassasiyetimizin daha fazlasını dilimizi ve kültürümüzü korumaya yönelik olarak göstermek zorundayız. OMÜ yarım asırlık tarihiyle kurumsal olarak akitte olmuş ve girişimci üniversite unvanına sahip olan bir üniversitedir. Özellikle üniversite-sanayi iş birliğini bir söylem olmaktan çıkarıp hayatın doğal bir parçasına dönüştürmek düşüncesiyle göreve geldiğimiz gün arkadaşlarımızla çalışmaya başladığımız yaklaşık son bir yıl içerisinde de farklı denemeleri yapılan kendisinden ciddi bir beklentimiz olduğu bir oluşumdur. Savunma sanayindeki gelişmeleri dikkate aldığımızda ortaya koyduğumuz 100 adet projeyi doktora ve yüksek lisans tezini özel olarak tanımlayıp özel alan tanımıyla özel olarak destekleme arzusu içerisindeyiz. Bu nedenle bu çalıştayda ortaya çıkacak olan doneler bizim için çok değerli, çok anlamlı olacaktır."

Çalıştayda Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk da bir konuşma yaptı. Çalıştay hediye takdimi ile son erdi. Çalıştay açılışına ayrıca İl Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve OMÜ'de görevli akademisyenler katıldı.