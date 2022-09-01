Yerli ve milli pasaport üretimi başladı! Vatandaşlar akın ediyor
Yerli ve milli pasaport üretimine başlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, süresi dolan hususi (yeşil) pasaportların geçerlilik süresinin uzatılması işlemine de başladı. Buna göre; hususi (yeşil) pasaportun geçerlilik süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılması nedeniyle, süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az süre kalan pasaportların bugünden itibaren geçerlilik süresinde uzatma işlemine başlanırken, süre uzatma işlemi ücretsiz yapılıyor.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar tamamlanarak 25 Ağustos itibariyle yerli ve milli pasaportun üretimine başlandı. Ayrıca yerli pasaporta geçiş süreci tamamlanıncaya kadar vatandaşların acil pasaport talepleri de karşılanmaya devam ediliyor.
SÜRESİ DOLAN HUSUSİ PASAPORTLAR 5 YIL DAHA UZATILABİLECEK
05 Mayıs itibariyle hususi (yeşil) pasaportun geçerlilik süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması nedeniyle geçerlilik süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az süre kalan hususi pasaportların bugünden itibaren geçerlilik süresinde uzatma işlemine başlandı.
Hususi pasaportların geçerlilik süresinin uzatma işlemi kapsamında:
- 01.06.2010 tarihinden sonra düzenlenmiş ve fiziki olarak iptal edilmemiş (delinmemiş, vb) pasaport ile il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine şahsen müracaat edilmelidir.
- Hususi(yeşil) pasaport uzatma işlemi ücretsizdir.
- Süresi uzatılacak pasaportun geçerlilik süresinin dolmuş olması veya dolmasına bir yıldan az süresi kalmış olmalıdır.
- Kanunda belirlenen sınırlamaları aşmayacak şekilde hak sahiplerinin pasaport süresi en fazla beş yıl uzatılır.
- Basım aşamasında bekleyen başvurular hariç, uzatma işleminde hususi pasaport başvurusunda olduğu gibi çalışanlardan talep formu, emeklilerden ise sistemde kayıtlı değilse emekli belgesi talep edilir.
- Hak sahibinin çocuklarına ilişkin başvurularda; Pasaport Kanununda belirlenen yaş sınırı (25 yaş) ve diğer şartlar doğrultusunda uzatma işlemi yapılır.
- Ergin olmayanların pasaportlarının süre uzatımı işleminde yasal temsilcilerin muvafakatı alınır.
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