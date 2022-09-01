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Son dakika | İstanbul'da krize neden olan olay! Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nu su bastı

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Giriş Tarihi: 01.09.2022 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
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Son dakika | İstanbul’da krize neden olan olay! Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu’nu su bastı

Son dakika haberi...Beylikdüzü'nde Ambarlı Liman Yolu su altında kaldı, araçlar ilerlemekte zorlanıyor.

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