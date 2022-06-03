03 Haziran 2022, Cuma
TUSAŞ'tan Hürjet hakkında önemli açıklama! Hürjet uçmak için gün sayıyor | İşte belirlenen tarih
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'nin heyecanla beklediği Hürjet hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ekiplerin sıkı bir takvimle çalıştığını belirten Kotil, "Hürjet uçmak için gün sayıyor, bizde de nabız yükseliyor" dedi. Pilotların simülatörle uçuşlar yaptığını söyleyen Kotil, Hürjet'in göklere yükseleceği tarihi yineledi.
Giriş Tarihi: 03.06.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 12:23
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