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TUSAŞ'tan Hürjet hakkında önemli açıklama! Hürjet uçmak için gün sayıyor | İşte belirlenen tarih

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'nin heyecanla beklediği Hürjet hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ekiplerin sıkı bir takvimle çalıştığını belirten Kotil, "Hürjet uçmak için gün sayıyor, bizde de nabız yükseliyor" dedi. Pilotların simülatörle uçuşlar yaptığını söyleyen Kotil, Hürjet'in göklere yükseleceği tarihi yineledi.

Giriş Tarihi: 03.06.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 12:23
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TUSAŞ’tan Hürjet hakkında önemli açıklama! Hürjet uçmak için gün sayıyor | İşte belirlenen tarih

TUSAŞ, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST Azerbaycan'da, ürettiği ve geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü hava araçlarını ve maketlerini sergiledi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TEKNOFEST'lerden sonra gençlerin kendilerine "Beraber çalışırız", "Biz de yaparız" dediklerini söyledi.

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TUSAŞ’tan Hürjet hakkında önemli açıklama! Hürjet uçmak için gün sayıyor | İşte belirlenen tarih

Bu heyecanın Azerbaycan'dan sonra komşu ülkelere, diğer Türk devletlerine yayılmasını dileyen Kotil, "Bir delikanlıyı Gökbey'in kokpitine oturttuk. Kumanda kolunu tuttu, pedala bastı. Onun yaşında bana yaptırsalardı vallahi kafayı yerdim, 'Ben bunu yapacağım' derdim. Azerbaycan gençleri, çocuklar 'Biz bunu yaparız, Türkiye'deki kardeşlerimiz yapıyorsa biz de yaparız' diyor. Onun için 10 numara iş, çok mutluyum. Buna sebep olanlara, başta Selçuk Bayraktar Bey olmak üzere teşekkür ederim." dedi.

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TUSAŞ’tan Hürjet hakkında önemli açıklama! Hürjet uçmak için gün sayıyor | İşte belirlenen tarih

TEKNOFEST KUŞAĞININ MEŞALESİ

TUSAŞ'ın global arenaya çıkmasının gerekliliğine işaret eden Kotil, bunun için 5 bin mühendise ulaştıklarını ve daha da büyümeleri gerektiğini vurguladı.

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TUSAŞ’tan Hürjet hakkında önemli açıklama! Hürjet uçmak için gün sayıyor | İşte belirlenen tarih

Kotil, büyümenin yalnızca Türkiye sınırlarında olmayacağını dile getirerek şöyle konuştu:

"Dışarı çıkmamız gerekiyor. Malezya, Pakistan'da mühendislerimiz var, Kazakistan'da yakında olacak, Endonezya'da olacak. Almanya ve ABD'de var. Globale çıkmaya çalışıyoruz. Azerbaycan'da da olacak. Basit bir şirket mantığıyla ürün yapalım, satalım desek tüm bunları yapmayız. Bu tabanı hazırlamakla uğraşmayız, uçağımızı, İHA'mızı, helikopterimizi yaparız, satarız ama amacımız o değil. Şimdilik 10 bin mühendis hedefimiz var, 50 bin mühendise çıkacaksak, dünyanın en büyüğü olacaksak işin tabanında, köklerinden çalışmak gerekiyor. Azerbaycan'da fikirsel, mühendislik olarak neler yapabiliriz diye temas için buradayız. Onlara katkıda bulunuyoruz, sevinçlerini, heveslerini tetikliyoruz. Gençleri Gökbey'e oturtmanın bize bir zararı yok. Çocuk için ise çok büyük anlamı var.

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TUSAŞ’tan Hürjet hakkında önemli açıklama! Hürjet uçmak için gün sayıyor | İşte belirlenen tarih

Vizyonu çok büyük olan bir şirketiz. Türkiye'nin ihtiyacı kadar büyüğüz. Yalnızca ürün satmıyoruz, aynı zamanda insan yetiştiriyoruz. Yalnız Türkiye'de değil, bunu Nijer'de de her yerde de yapacağız. Büyük bir meşale yandı, Türkiye'den buraya geldi, buradan sonra devam edecek. Bütün Türk ülkelerine, bizi seven ülkelerin hepsine gitsin bu. Tüm bu gençler TEKNOFEST kuşağı olarak bir araya gelirler 'Hipersonik yolcu uçağı yapıyoruz, Mars'a gidiyoruz' derler. Onun meşalesi var burada."