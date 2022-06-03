TUSAŞ’tan Hürjet hakkında önemli açıklama! Hürjet uçmak için gün sayıyor | İşte belirlenen tarih

Kotil, büyümenin yalnızca Türkiye sınırlarında olmayacağını dile getirerek şöyle konuştu:

"Dışarı çıkmamız gerekiyor. Malezya, Pakistan'da mühendislerimiz var, Kazakistan'da yakında olacak, Endonezya'da olacak. Almanya ve ABD'de var. Globale çıkmaya çalışıyoruz. Azerbaycan'da da olacak. Basit bir şirket mantığıyla ürün yapalım, satalım desek tüm bunları yapmayız. Bu tabanı hazırlamakla uğraşmayız, uçağımızı, İHA'mızı, helikopterimizi yaparız, satarız ama amacımız o değil. Şimdilik 10 bin mühendis hedefimiz var, 50 bin mühendise çıkacaksak, dünyanın en büyüğü olacaksak işin tabanında, köklerinden çalışmak gerekiyor. Azerbaycan'da fikirsel, mühendislik olarak neler yapabiliriz diye temas için buradayız. Onlara katkıda bulunuyoruz, sevinçlerini, heveslerini tetikliyoruz. Gençleri Gökbey'e oturtmanın bize bir zararı yok. Çocuk için ise çok büyük anlamı var.