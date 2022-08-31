AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF ikinci üniversite ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ikinci üniversite kayıt sürecinin detayları belli olmaya başladı. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF ikinci üniversite ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?