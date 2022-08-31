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AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF ikinci üniversite ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.08.2022
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AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF ikinci üniversite ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?

AÖF kayıt yenileme ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF ikinci üniversite kayıt ücretleri, AÖF bölümlerine kayıt yapmak isteyen öğrenci adayları tarafından merak ediliyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF ikinci üniversite ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?

AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF ikinci üniversite ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ikinci üniversite kayıt sürecinin detayları belli olmaya başladı. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF ikinci üniversite ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?

AÖF 2022-2023 İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU TARİHLERİ

AÖF ikinci üniversite başvuruları 22 Ağustos tarihinde alınmaaya başlandı. Başvuru işlemleri 17 Ekim tarihine dek sürecek.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE ONLİNE BAŞVURU VE DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

AÖF ikinci üniversite başvuruları http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifrelerinin girilmesi ile yapılacaktır. Adaylar açılan ekranlar üzerinden bilgilerin doğruluğunu aşama aşama tamamladıktan sonra 7 adımda başvuru işlemlerini tamamlayabileceklerdir.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?

AÖF ikinci üniversite kayıt ücretleri en yüksek 1.095 TL en düşük ise 620 TL kayıt ücreti ödenecek. Kayıt ücretleri okunmak istenen bölümlere göre farklılıklar göstermektedir

İlahiyat (Arapça), İktisat (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), Uluslararası İlişkiler (İngilizce) İşletme (İngilizce) bölümlerine başvuruda bulunan adaylardan dönem öğretim gideri olarak 575 TL tahsil edilecek olup, programa kayıt yaptırdıktan sonra Yabancı Dil Yeterliliğini sağlayan öğrencilere 520 TL fark geri ödenecektir.

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