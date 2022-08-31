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FETÖ istedi Kılıçdaroğlu o ismi CHP'de milletvekili yaptı! Canlı yayında açıkladı! İYİ Parti CHP'ye büyük kazık atacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.08.2022 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
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FETÖ istedi Kılıçdaroğlu o ismi CHP’de milletvekili yaptı! Canlı yayında açıkladı! İYİ Parti CHP’ye büyük kazık atacak

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen FETÖ ile CHP arasındaki bağı A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında yorumladı. Sevigen görev aldığı dönemde FETÖ lideri Fetullah Gülen'in istediği bir ismi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından milletvekili yapıldığını açıkladı. Diğer yandan 2023 seçimlerine yönelik konuşan Sevigen İYİ Parti'nin CHP'ye büyük bir kazık atacağını nedenleriyle paylaştı. İşte detaylar...

A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına katılan Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen FETÖ ile CHP arasındaki ilişkiyi açıklarken Fetullah Gülen'in isteği üzerine Kılıçdaroğlu'nun milletvekili yaptığı ismi de açıkladı.

İşte Mehmet Sevigen'in açıklamaları:

BUĞRA KAVUNCU NASIL YAYINA ÇIKTI?

İki tane gazeteci Buğra Kavuncu'yu canlı yayına çıkartıyor. Adamın FETÖ ile irtibatı olduğuna yönelik iddialar olduğu dönemde ekrana çıkartıp şunu söyletiyorlar "Kemal Kılıçdaroğlu aday olamaz"

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AKŞENER'İN BU SÖZLERDEN HABERİ YOK MU?

Buğra Kavuncu çıkıp Mansur Yavaş'ın adının Kılıçdaroğlu'nun önünde olduğunu söylüyor. Bir il başkanı çıkıp genel başkanından habersiz bunu söyleyebilir mi? Bu mümkün değil.

İYİ PARTİ CHP'YE BÜYÜK KAZIK ATACAK

Buğra Kavuncu'yu ekrana çıkartıp bunu söylettirdiler. Akşener önce bunu kurmaylarına söyletti şimdi de il başkanına söylettirdiler. Kazık atacaklar. CHP'ye İYİ Parti çok büyük kazık atacak. Bunlara asla güven olmaz. 6'lı masaya güven olmaz.

AKŞENER YARIN MİLLET BENİ İSTİYOR DİYEBİLİR

Yarın bir gün Akşener de çıkıp "Millet beni istiyor" deyip aday da olabilir. Bu işler hiç belli olmaz.

FETÖ İSTEDİ KILIÇDAROĞLU YAPTI

Artık Kılıçdaroğlu CHP'nin önünü açmalı. Fetullah Gülen'in önerisiyle CHP'nin milletvekili yaptığı isimler oldu. Kim getirdi bu isimleri? Aykan Erdemir diye bir isim var önceden CHP'de vekildi şimdi ABD'den Türkiye aleyhine yazılar yazıyor.

Danışmanlarının bir kısmı FETÖ'cü çıktı. Bir kısmı da halen dışarıda.

Meral Akşener’e 2023 için büyük baskı!

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