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Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.08.2022
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Antalya’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haberi...Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaş'a bağlı Gömbe Yaylası'nda bugün saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yayla Çamköy mevkisindeki çam, sedir ve ardıç ağaçlarıyla kaplı alandan yükselen dumanı görenler, ekiplere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri yönlendirildi. 2 helikopterin de havadan müdahale ettiği yangında, yer ekiplerine bölge halkı da destek verdi.

Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

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