30 Ağustos 2022, Salı
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Ünsal Ban yurt dışına kaçarken nasıl yakalandı?
Hakkında yakalama kararı bulunan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Eski Rektörü Ünsal Ban, gözaltına alınarak Ankara’ya getirildi. Ünsal Ban nereye kaçacaktı? Yanıtları, filiz uçan aktardı.