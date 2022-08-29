Terör sevici sözde sanatçının konserine kaymakamlık ’dur’ dedi

KONSER İPTAL EDİLDİ, CHP'Lİ BELEDİYE ÖZÜR DİLEDİ

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleştirilmesi planlanan İlkay Akkaya konserinin Ceyhan Kaymakamlığı tarafından iptal edildiği, Ceyhan Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarla açıklandı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Ceyhan Kaymakamlığı'ndan tarafımıza yeni iletilen bilgilendirme yazısında gerekli izinlerin önceden alınmasına rağmen konserin genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş yönünden uygun görülmeyerek iptal edildiği açıklanmıştır. İnisiyatifimiz dışında gelişen iptal nedeniyle Sayın İlkay Akkaya ve tüm Ceyhanlılarımızdan özür dileriz" denildi.