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Terör sevici sözde sanatçının konserine kaymakamlık 'dur' dedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.08.2022 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
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Terör sevici sözde sanatçının konserine kaymakamlık ’dur’ dedi

CHP yönetimindeki Ceyhan Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, terör örgütü PKK sempatizanı İlkay Akkaya'nın konser vereceğini duyurmuştu. Skandala Ceyhan Kaymakamlığı 'dur' dedi. Sözde sanatçının vereceği konser, kaymakamlık tarafından iptal edildi. CHP yönetimindeki belediyeden yapılan açıklamada ise, "Çok üzgünüz" denildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinin CHP'li Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yıl kutlamalarında terör örgütünü destekleyen ve her platformuna katılarak açıklamalar yapan şarkıcı İlkay Akkaya konseri organize etmesi ilçede büyük tepkilere neden olmuştu.

Ceyhanlılar, "Devlet düşmanı paylaşımlar yapan, terörist paçavraları önünde poz veren birinin konser vermesi, teröre verilen şehitlerimize, atalarımıza saygısızlıktır. Bu milli günde şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayın" diyerek belediyeye tepki göstermişti.

CHP yönetimindeki Ceyhan Belediyesi, geri adım atmasa da kaymakamlık skandala 'dur' dedi.

KONSER İPTAL EDİLDİ, CHP'Lİ BELEDİYE ÖZÜR DİLEDİ

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleştirilmesi planlanan İlkay Akkaya konserinin Ceyhan Kaymakamlığı tarafından iptal edildiği, Ceyhan Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarla açıklandı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Ceyhan Kaymakamlığı'ndan tarafımıza yeni iletilen bilgilendirme yazısında gerekli izinlerin önceden alınmasına rağmen konserin genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş yönünden uygun görülmeyerek iptal edildiği açıklanmıştır. İnisiyatifimiz dışında gelişen iptal nedeniyle Sayın İlkay Akkaya ve tüm Ceyhanlılarımızdan özür dileriz" denildi.

ÖCALAN'IN FOTOĞRAFININ ÖNÜNDE POZ VERMİŞTİ

CHP'li Ceyhan Belediyesi'nin 30 Ağustos kutlamaları için uygun bulduğu İlkay Akkaya'nın PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde fotoğrafı bulunuyor. Terör örgütü PKK'ya desteğini gizlemeyen Akkaya, sosyal medya hesabından da sık sık bu yönde paylaşımlar yapıyor.

HDP'ye güzellemeler dizen Akkaya, PKK/YPG'li teröristlere destek paylaşımları yapmayı da ihmal etmiyor.

CHP’li belediyenin konserinde PKK sahne alacak! CHP'Lİ BELEDİYENİN KONSERİNDE PKK SAHNE ALACAK!

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