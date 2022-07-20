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Milletvekili dokunulmazlığına sığındı sokak çağrısı yaptı! TİP'li Ahmet Şık'a tepkiler çığ gibi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.07.2022 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
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Milletvekili dokunulmazlığına sığındı sokak çağrısı yaptı! TİP’li Ahmet Şık’a tepkiler çığ gibi

Son dakika haberi... Polise mukavemet ve sokak çağrısından dolayı hakkında pek çok fezleke bulunan TİP Milletvekili Ahmet Şık, yeni provokasyon peşinde. Tunceli'de konuşan Ahmet Şık, sokak çağrısı yaptı.

TİP'li Milletvekili Ahmet Şık yine sokak çağrısı yaptı. Halk ayaklanmasından söz etti.

Milletvekili dokunulmazlığına sığınanrak yasadışı eylemlerde boy gösteren Ahmet Şık, bir kez daha sahneye çıktı. Bu defa Tunceli'de konuştu. Toplumsal bir ayaklanmaya öncülük etmek için kolları sıvadığını gösterdi.

Ahmet Şık, "Meclis çatısı altında yapacağınız muhalefetin sınırı kuralı belli. Bu ülkede yapılacak tek şey sokağı canlı tutmak" dedi.

Sandık yerine sokağı işaret eden Ahmet Şık, "Toplumsal muhalefetin bir arada durup kendisini bir güç merkezi olarak gösterdiği bir harekete ihtiyacımız var" diye konuştu.

Millet İttifakı ve demokrasi platformlarının kitlelerde heyecan uyandırmadığını savundu. "Bunlara oy vermeyin" dedi. "21. yüzyıl halk ayaklanmalarının çağı olacak" ifadelerini kullandı.

Ahmet Şık'ın sokak ve ayaklanma çağrısı tepki topladı. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem uyarıda bulundu.

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