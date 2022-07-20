Milletvekili dokunulmazlığına sığındı sokak çağrısı yaptı! TİP'li Ahmet Şık'a tepkiler çığ gibi
Son dakika haberi... Polise mukavemet ve sokak çağrısından dolayı hakkında pek çok fezleke bulunan TİP Milletvekili Ahmet Şık, yeni provokasyon peşinde. Tunceli'de konuşan Ahmet Şık, sokak çağrısı yaptı.
TİP'li Milletvekili Ahmet Şık yine sokak çağrısı yaptı. Halk ayaklanmasından söz etti.
Milletvekili dokunulmazlığına sığınanrak yasadışı eylemlerde boy gösteren Ahmet Şık, bir kez daha sahneye çıktı. Bu defa Tunceli'de konuştu. Toplumsal bir ayaklanmaya öncülük etmek için kolları sıvadığını gösterdi.
Ahmet Şık, "Meclis çatısı altında yapacağınız muhalefetin sınırı kuralı belli. Bu ülkede yapılacak tek şey sokağı canlı tutmak" dedi.
Sandık yerine sokağı işaret eden Ahmet Şık, "Toplumsal muhalefetin bir arada durup kendisini bir güç merkezi olarak gösterdiği bir harekete ihtiyacımız var" diye konuştu.
Millet İttifakı ve demokrasi platformlarının kitlelerde heyecan uyandırmadığını savundu. "Bunlara oy vermeyin" dedi. "21. yüzyıl halk ayaklanmalarının çağı olacak" ifadelerini kullandı.
Ahmet Şık'ın sokak ve ayaklanma çağrısı tepki topladı. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem uyarıda bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memur emekli maaş farkları neden ödenmedi? Temmuz zammı emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? Tarih açıklandı mı?
- Bekçilik sınav sonuçları için heyecan dorukta! 2022/1. Dönem bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bu şartları taşıyanlara 10 ay boyunca 5.137 lira verilecek! 2022 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek tutar arttı
- Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı canlı izle: 2022 Dinamo Kiev FB maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?
- Akaryakıta indirim var mı? 21 Temmuz'da benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları son durum
- Öğretmen iller arası yer değiştirme takvimi: 2022 il dışı atama tayin başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler?
- İSKİ su kesintisi: 20 Temmuz Çarşamba İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Güngören, Beylikdüzü, Eyüpsultan...
- FED toplantısı ne zaman? 2022 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olur?
- MEB LGS tercih sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bu sene üniversite puanları düşer mi? 2022 YKS üniversite taban puanları düşecek mi? YÖK Başkanı son dakika açıkladı!
- VE AÇIKLANDI! KPSS 2022/1 tercih sonuçları sorgulama: 2022 ÖSYM kamu personeli atama sonuçları nereden öğrenilir?
- Akaryakıt fiyatları güncel liste: 20 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...