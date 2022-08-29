CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nde şehit eşi Hatice Batırır’a zulmün nedeni A Haber hazımsızlığı çıktı

Şehit eşine önce bazı meslektaşları tarafından "Sen neden sabit hatta çalışıyorsun? Kocan şehit olduysa benim için mi şehit oldu" diye sataşıldı.

ZEYDAN KARALAR ŞEHİT EŞİNİ İŞTEN ÇIKARDI

Batırır, eşine ve kendisine yapılan hakaretlerden şikâyetçi oldu ama Ulaşım Daire Başkanlığı tam tersine kadın şoföre uyarı cezası verdi. Batırır, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Zeydan Karalar'dan randevu istedi ancak tüm kapılar yüzüne kapatıldı.