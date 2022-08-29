CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde şehit eşi Hatice Batırır'a zulmün nedeni A Haber hazımsızlığı çıktı
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförlüğü yapan şehit eşi Hatice Batırır, gördüğü baskıyı Başkan Karalar'a anlatmak istedi. Randevu bile verilmeyince aHaber'e konuştu. Şehit eşi önce izne çıkarıldı, sonra ‘Hakkında çok şikâyet var’ diye işten kovuldu. Batırır’ın evine gönderilen iş fesih belgesinde ise asıl gerekçenin “A Haber’e röportaj vermesi” olduğu ortaya çıktı.
1996'da Mardin'de şehit düşen eşi Bilal Batırır'dan doğan haktan yararlanarak 13 yıl önce belediyede otobüs şoförü olarak işe başlayan Hatice Batırır'a Adana Büyükşehir Belediyesi CHP'ye geçtikten sonra mobbing uygulanmaya başlandı.
Şehit eşine önce bazı meslektaşları tarafından "Sen neden sabit hatta çalışıyorsun? Kocan şehit olduysa benim için mi şehit oldu" diye sataşıldı.
ZEYDAN KARALAR ŞEHİT EŞİNİ İŞTEN ÇIKARDI
Batırır, eşine ve kendisine yapılan hakaretlerden şikâyetçi oldu ama Ulaşım Daire Başkanlığı tam tersine kadın şoföre uyarı cezası verdi. Batırır, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Zeydan Karalar'dan randevu istedi ancak tüm kapılar yüzüne kapatıldı.
Batırır, A Haber'de uğradığı haksızlığı anlattı, adalet istedi. Raporlu olduğu dönemde bir iş arkadaşından aldığı telefonla şoke oldu. İşte çıkartılmıştı. Şeflerinden birine nedenini sordu. "Hakkında çok sayıda şikayet var. Bundan dolayı görevine son verildi" cevabını aldı.
ZEYDAN KARALAR RANDEVU DAHİ VERMEDİ
Belediye meclisi oturumundan Başkan Karalar kendisine Batırır'la ilgili sorulan soruya yine 'Hakkında çok şikayet vardı. O yüzden işten çıkardık cevabını verdi.
Ancak Batırır'a belediye tarafından noter kanalıyla gönderilen iş akdi feshinde ise itiraf gibi gerekçe yazılıydı. Fesih bildiriminde "A haber adlı televizyon kanalında çıkan haberlerde, Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Otobüs Şube Müdürlüğü idaresi ile ilgili asılsız, gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunduğunuzdan ve raporlu olduğunuz için röportaj verdiğinizden dolayı iş akdiniz fesih edilmiştir" denildi.
YALANLARINI NOTERLE İTİRAF ETTİLER
HATİCE Batırır, "Bir şehit eşini karalamaya utanmıyorlar. Bana iftira atarak kendilerini küçültüyorlar. Kendi yalanlarını noter kanalıyla itiraf ettiler. Düştükleri bataklıktan çıkmak için kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Vicdanı olan bunu yapmaz. Yaşadıkları bu topraklarda şehit eşimin kanı var. Eşim sayesinde huzurlu yaşıyorlar ve işlerine gidiyorlar. Bana uyguladıkları mobbingden dolayı psikolojim bozuldu. Onları Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.
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