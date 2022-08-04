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CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin işten çıkardığı şehit eşine Başkan Erdoğan sahip çıktı

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Giriş Tarihi: 04.08.2022 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
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CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nin işten çıkardığı şehit eşine Başkan Erdoğan sahip çıktı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı şirket bünyesinde şoför olarak çalışan şehit eşi Hatice Batırır, işinden haksız şekilde çıkarıldığı gerekçesiyle dava açacağını söyledi. İşten çıkarılan şehit eşi Hatice Batırır’a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir sahip çıktı. Batırır, Yüreğir Belediyesi bünyesinde çalışacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan şehit eşi Hatice Batırır'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir sahip çıktı. Batırır, Yüreğir Belediyesi bünyesinde çalışacak.

Başkan Kocaispir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan şehit eşi Hatice Batırır'ı evinde ziyaret etti. Kocaispir, "Hatice Hanım şehidimizin emanetidir. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız devrede, ona sahip çıkıp belediyemizde işe başlatacağız" dedi.

CUMHURBAŞKANI DEVREYE GİRDİ
Ziyarette şehit eşi Hatice Batırır'ı teselli eden Sarıeroğlu, "Şehit eşlerimiz, şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sizlere çok selamı var. Dün kendisi bizleri aradı. Televizyonda görmüş ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Belediye Başkanımız ile de görüştük. İnşallah bundan sonra sizi Yüreğir Belediyemizde, Başkanımızın çalışma arkadaşı olarak görmek istiyoruz" diye konuştu.

'YOL ARKADAŞI OLMAKTAN GURUR DUYARIM'
Şehit eşi Hatice Batırır ile yol arkadaşı olmaktan gurur duyacağını ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir şöyle konuştu: "Hatice hanım şehidimizin emanetidir. Biz tabi ki onunla yol arkadaşı olmaktan gurur duyarız. İnşallah kendisi de kabul ederse Yüreğir Belediyesi'nde beraber çalışalım. Hiç moralini bozmasın, biz hep yanındayız."

ALLAH DEVLETİMİZİN YOKLUĞUNU VERMESİN
Kasıtlı olarak işten çıkarıldığını söyleyen Hatice Batırır ise "Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah devletimizin yokluğunu vermesin. Ben ağzında dili olmayan bir insanım. Üç belediye başkanı gördüm. O zamanlar sorunlu değildim de şimdi mi sorunluyum? Beni basında karalamaya çalışıyorlar. Bu çok üzücü bir durum" diye konuştu.

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