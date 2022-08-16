CHP’nin fonladığı Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan Boğaz’da bir kaçak yapı skandalı daha!

CHP'DEN NEMALANANLAR İFŞA OLUYOR

Açıklamada, "CHP Yönetimlerinden nemalanan medya kuruluşları bir bir ifşa olmaya devam ederken, boğaz ön görünümde kaçak inşaatın Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. Kireçburnu İshak sokaktaki çalışma mahalle sakinlerinin tepkisini çekerek şikayet konusu oldu." ifadelerine yer verildi.

MUHARREM İNCE MANGIRLANDIKLARINI İFŞA ETMİŞTİ

CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bazı kanalların CHP ve İYİ Parti'den maaş aldığını açıklayarak fondaş medyanın ismini saymıştı.

"HALK TV, TELE 1 VE KRT CHP İLE İYİ PARTİ'DEN DÜZENLİ MAAŞ ALIYOR"

İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

MAHİROĞLU'NUN İLK KAÇAK İŞİ DEĞİL

Geçtiğimiz yıl CHP Parti Meclisi Üyeleri ve milletvekilleri Asos'ta 'sit alanı' olarak kabul edilen, kıyı kenar çizgisi ihlal edilmiş ve İnşaat mühürlemesine rağmen mühür kırılarak yapımının tamamladıkları kaçak işletmenin açılışına katıldı.

KAÇAK RESTORAN HALK TV SAHİBİ MAHİROĞLU'NUN

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde açılan kaçak restoranın Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun olduğu öğrenilirken CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan açılışı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

KAÇAK AÇILIŞI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Tarhan, "Genel Başkan Yardımcılarımız, PM Üyelerimiz ve milletvekili arkadaşlarımla birlikte Ayvacık Assos'ta Sayın Cafer Mahiroğlu'nun Select Et ve Balık Restaurant'ın açılışını gerçekleştirdik. Bölgeye ve çalışanlarına hayırlı uğurlu olmasını dileriz." açıklamasını yaptı.

Kaçak açılışa katılan CHP'li isimler;

Veli Ağababa (CHP Genel Başkan Yardımcısı)

Muharrem ERKEK (CHP Genel Başkan Yardımcısı)

Seyit TORUN (CHP Genel Başkan Yardımcısı)

Ali Mahir BAŞARIR (CHP Mersin Milletvekili.)

Mahmut TANAL (CHP İstanbul Milletvekili)

Ensar AYTEKİN (CHP Balıkesir Milletvekili)

Tahsin TARHAN (CHP Kocaeli Milletvekili)

Ülgür GÖKHAN (Çanakkale Belediye Başkanı)

Mesut BAYRAM (Ayvacık Belediye Başkanı)

Mustafa Özacar (Gelibolu Belediye Başkanı)

Hakan Can (Bozcada Belediye Başkanı)

Erdal Doğan (Çardak Belediye Başkanı)