CHP'nin fonladığı Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan Boğaz'da bir kaçak yapı skandalı daha!
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 'CHP ve İYİ Parti'den düzenli maaş alıyorlar' diye suçladığı medya kurumlarından Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Çanakkale'deki 'kaçak yapı' skandalından bir yıl sonra bu kez de Sarıyer'deki bir inşaatın resmi olmayan statüsünden ötürü gündeme geldi. Mahiroğlu'nu mahalleli şikayet etti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin propaganda kanalı Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu yine kaçak yapı skandalıyla gündeme geldi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "CHP ve İYİ Parti'den para alıyorlar" dediği kanallar arasındaki Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu geçtiğimiz yıl Asos'ta 'sit alanı' olarak kabul edilen bir bölgede restoran açmıştı.
Cafer Mahiroğlu'nun bu kez Sarıyer'de kaçak bir inşaat yaptığı ortaya çıktı.
VATANDAŞLARIN TEPKİSİNİ ÇEKEN KAÇAK YAPI CAFER MAHİROĞLU'NUN ÇIKTI
AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bölgede vatandaşların şikayetine sebep olan bir kaçak yapının Mahiroğlu'na ait olduğu ortaya çıktı.
CHP'DEN NEMALANANLAR İFŞA OLUYOR
Açıklamada, "CHP Yönetimlerinden nemalanan medya kuruluşları bir bir ifşa olmaya devam ederken, boğaz ön görünümde kaçak inşaatın Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. Kireçburnu İshak sokaktaki çalışma mahalle sakinlerinin tepkisini çekerek şikayet konusu oldu." ifadelerine yer verildi.
MUHARREM İNCE MANGIRLANDIKLARINI İFŞA ETMİŞTİ
CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bazı kanalların CHP ve İYİ Parti'den maaş aldığını açıklayarak fondaş medyanın ismini saymıştı.
"HALK TV, TELE 1 VE KRT CHP İLE İYİ PARTİ'DEN DÜZENLİ MAAŞ ALIYOR"
İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
MAHİROĞLU'NUN İLK KAÇAK İŞİ DEĞİL
Geçtiğimiz yıl CHP Parti Meclisi Üyeleri ve milletvekilleri Asos'ta 'sit alanı' olarak kabul edilen, kıyı kenar çizgisi ihlal edilmiş ve İnşaat mühürlemesine rağmen mühür kırılarak yapımının tamamladıkları kaçak işletmenin açılışına katıldı.
KAÇAK RESTORAN HALK TV SAHİBİ MAHİROĞLU'NUN
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde açılan kaçak restoranın Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun olduğu öğrenilirken CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan açılışı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
KAÇAK AÇILIŞI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
Tarhan, "Genel Başkan Yardımcılarımız, PM Üyelerimiz ve milletvekili arkadaşlarımla birlikte Ayvacık Assos'ta Sayın Cafer Mahiroğlu'nun Select Et ve Balık Restaurant'ın açılışını gerçekleştirdik. Bölgeye ve çalışanlarına hayırlı uğurlu olmasını dileriz." açıklamasını yaptı.
Kaçak açılışa katılan CHP'li isimler;
Veli Ağababa (CHP Genel Başkan Yardımcısı)
Muharrem ERKEK (CHP Genel Başkan Yardımcısı)
Seyit TORUN (CHP Genel Başkan Yardımcısı)
Ali Mahir BAŞARIR (CHP Mersin Milletvekili.)
Mahmut TANAL (CHP İstanbul Milletvekili)
Ensar AYTEKİN (CHP Balıkesir Milletvekili)
Tahsin TARHAN (CHP Kocaeli Milletvekili)
Ülgür GÖKHAN (Çanakkale Belediye Başkanı)
Mesut BAYRAM (Ayvacık Belediye Başkanı)
Mustafa Özacar (Gelibolu Belediye Başkanı)
Hakan Can (Bozcada Belediye Başkanı)
Erdal Doğan (Çardak Belediye Başkanı)
SADECE CHP'NİN KATILDIĞI GİZLİ AÇILIŞ
İl Özel idaresi tarafından mühürlenen binanın mührünün kırılarak inşaatına başlandığı ortaya çıkan olay iddiaya göre şöyle gelişti: 'Özdemir' olan soyadını mahkeme kararıyla 1989 yılında 'Mahiroğlu' olarak değiştiren Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun kardeşi İbrahim Özdemir geçen yıl Çanakkale Ayvacık'a bağlı Sazlı Köyü sınırlarındaki denize sıfır mesire yerini Orman Bölge Müdürlüğü'nden yıllık 155 bin TL bedelle 20 yıllığına kiraladı. 783 metrekarelik alanda bulunan kır lokantası için imar affından yararlanan ancak hiçbir hakkı olmadığı halde eski yapıyı bir gece yarısı gizlice yıkan Özdemir, izin almadan 322 metrekarelik et balık restoranı yaptırdı, denizi de taşla doldurarak sahile şezlong atıp iskele kurdu. Çevredeki site sakinlerinin şikâyetiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs'ta kaçak yapıyla ilgili tutanak tuttu. Yetkililer, binanın 2. derecede doğal sit alanında kaldığını, kıyı kenar sahiline 50 metre mesafe çizgisinin de ihlal edildiğini tespit ederek kaçak binayı mühürledi. Mührü kırarak gizli gizli inşaattaki eksiklikleri tamamlayan Özdemir, sadece CHP'lilerin ve özel davetlilerin katılabileceği gizli bir açılış düzenledi.
UTANMADINIZ DA BU NE CESARET?
Kaçak açılışa AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan tepki gösterdi. Turan kaçak yapının durdurulmasına ilişkin tutanağı paylaşırken "Sorsan hak, hukuk, adalet! Bir işiniz de doğru olsun! Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu Assos'ta işyeri açıyor. Açılışta kimler yok ki? CHP tam kadro! Ama yer kaçak, yıkılacak! Daha ötesi mühürlenmiş ve mühür sökülmüş. Mühür fekkinden ceza davasına konu! Utanmadınız da bu cesaret ne?" ifadelerini kullandı.
SORSAN HEPSİ ÇEVRECİ
Turan, "Yer sit alanı, Kıyı kenar (50 mt) çizgisi ihlal edilmiş, Yapı kayıt belgesindeki bina yakılıp kaçak bina yapılmış, İnşaat mühürlenmiş ama mühür kırılmış. Seyit Torun, Veli Ağbaba, Mahmut Tanal, Tahsin Tarhan, Ali Mahir Başarır da bu suça ortak olmuş!!! Sorsan hepsi çevreci" ifadeleriyle tepkisini sürdürdü.
KAÇAK YAPININ SAHİBİ HALK TV'Yİ HÜLLELİ SATIŞLA ALDI
Kaçak restoranın sahibi Cafer Mahiroğlu'nun CHP'nin kanalı Halk TV'yi de hülleli satışla aldığı gündeme gelmişti. Cafer Mahiroğlu'nun adının gerçekleştirilen satışla ilgili hiçbir evrakta geçmediği gündeme gelmiş ve söz konusu kanalın sahibi olarak ise Mahiroğlu'nun eniştesi Süleyman Özen'in görüldüğü ortaya çıkmıştı.
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